Yanina Latorre reveló lo que le dio Alexis Mac Allister a Cami Mayan al separarse: "Le pagaron..."

La ruptura entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan volvió a instalarse en la agenda del espectáculo después de que Yanina Latorre revelara detalles del acuerdo económico que habría existido tras el final de la relación. La pareja se separó en diciembre de 2022, apenas unos días después de que el futbolista se consagrara campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar.

La cifra que reveló Latorre

Casi cuatro años más tarde, la conductora radial contó cuánto dinero habría recibido la influencer en aquel momento. "Le dieron 65 mil dólares y el alquiler de no sé cuánto tiempo en un departamento creo, y un auto", afirmó Latorre al aire de su programa.

Alexis Mac Allister le hizo un importante pago más dejarle el auto.

El reclamo de 6 millones de euros

La periodista también se refirió a la cifra que Mayan reclamaría en la actualidad, que ascendería a 6 millones de euros. Según explicó, esa cifra no se condice con la situación económica que tenía el futbolista al momento de la separación, ya que sus mayores ingresos llegaron después. "Lo que ganó vino después. Ella pide 6 millones de euros, que al momento de la separación él no los tenía en el banco", sostuvo.

Mac Allister y Mayan estuvieron juntos durante cinco años. En diciembre de 2022 viajaron a La Pampa para celebrar la Navidad y el cumpleaños del futbolista, pero la relación terminó antes de que llegara el Año Nuevo. Poco después, el jugador comenzó un vínculo con Ailén Cova, quien había sido su amiga durante mucho tiempo.

El regreso a la Argentina y su presente

A comienzos de 2023, Mayan dejó Brighton y volvió al país para empezar una nueva etapa, con la ayuda de Silvina Riela, su exsuegra. Semanas más tarde, Mac Allister le envió sus pertenencias y también a Kim, la perra que habían adoptado juntos, aunque algunos objetos —entre ellos una costosa planchita— nunca llegaron a destino.

Mientras las imágenes del futbolista con su nueva pareja circulaban con fuerza en medios y redes, Mayan se dedicó a reconstruir su carrera como influencer y creadora de contenido. Hoy integra el equipo de Patria y Familia, el programa de streaming de Luzu TV, consolidada en un rol propio dentro de los medios.