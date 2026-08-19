Durante su estadía en La Casa de los Famosos México, Florencia Vigna reveló que Cande Ruggeri habría intentado seducir a Nicolás Occhiato cuando ellos eran pareja. Esta noticia generó gran repercusión en redes sociales y Yanina Latorre no dudó en apuntar contra la cantante.

En ese sentido, la conductora cuestionó la confesión de la cantante durante una transmisión de SQP (América TV) y consideró que este hecho podría perjudicar a la hija de Oscar Ruggeri: “Banco a Cande, está casada, tiene una nena, le puede traer un quilombo con el marido. Fue cuando Occhiato tenía 19 años”.

Luego, continuó: “Ni siquiera es divertida, miró a cámara y lo contó como amenazando. Es una zorra. Después odiaba LAM, nos puteaba cuando hablábamos de su vida privada y dijo algo tremendo”. Asimismo, la panelista Pía Shaw se sumó a la conversación y recordó cómo era Flor Vigna cuando desde LAM (América TV) intentaban abordar distintos aspectos de su vida. Especialmente durante su ruptura con Luciano Castro: “Solamente se la podía consultar y hacer notas por temas musicales”.

Florencia Vigna en La Casa de los Famosos México

Flor Vigna se sumó a la convivencia dentro de La Casa de los Famosos México y, hasta el momento, ya atravesó un momento de tensión con la actriz mexicana Cynthia Klitbo. La artista protagonizó un fuerte descargo frente a las cámaras, donde cuestionó algunas de las actitudes y comportamientos que tuvo la cantante argentina durante su participación en el reality show.

Florencia Vigna es la octava habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

Klitbo se mostró bastante molesta con la manera en la que, según su percepción, Flor se desenvuelve dentro de la casa y convive con los demás participantes. Durante su descargo, dejó en claro que hay varias situaciones que no le gustan y que comenzaron a generarle cierto malestar. Incluso, la actriz eligió un particular apodo para referirse a la argentina y comenzó a llamarla “la Florecita del campo”. A partir de ese momento, Cynthia empezó a enumerar frente a las cámaras algunas de las situaciones y actitudes de Flor que más le molestan dentro de la convivencia.