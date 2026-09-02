Yanina Latorre destrozó a Flor Vigna por lo que dijo del autismo: "Cabeza de termo"

Flor Vigna sigue dando que hablar durante su estadía en La Casa de los Famosos México. Luego del escándalo que generó acusando a Cande Ruggeri de haber querido intimar con Nicolás Occhiato mientras este era su pareja, ahora sumó un nuevo capítulo al manifestar que tenía "un poquito de autismo" y que eso le dificultaba la convivencia en el reality.

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Por si esto no fuera poco, manifestó: "Siento que es una cuestión mental, ¿viste? Que si vos lo querés superar, lo podés superar". Desde luego, esto generó una horda de comentarios negativos en las redes sociales, al banalizar esa condición y atribuirle una característica que no tiene. Quien también se hizo eco de los dichos fue Yanina Latorre, quien la destrozó durante su último programa en El Observador.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Flor Vigna?

Con un zócalo más que elocuente ("La boluda del día"), la blonda fue totalmente categórica contra la mediática: "Estas chicas son peligrosas para la sociedad. Es una máquina de decir boludeces. Esta piba es pelotuda en serio, que no te escuche nadie".

En ese sentido, expuso sobre el autismo: "No es una enfermedad o una patología, es una condición que es tratable, pero no podés decir que el autismo es un tema mental y que si querés, lo superás, cuando hay gente que sufre y familias que cambian".

"Entendiendo que esa cabeza de termo quiso decir que es solitaria y que es para dentro, que no se da con el mundo exterior. Pero es un horror que Flor Vigna diga que es solitaria y que no se da con el mundo porque es autista", concluyó.