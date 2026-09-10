Yanina Latorre contó que un participante de MasterChef Celebrity podría bajarse: "Dijo que no..."

Telefe está ultimando detalles para dar lugar a una nueva temporada de MasterChef Celebrity. En días recientes, fueron revelando uno por uno a los participantes que habrá esta edición, con una variedad típica de este reality: desde cantantes como Luck Ra y Alejandro Lerner, hasta humoristas como Pachu Peña y Presta, pasando por conductores como Karina Mazzocco y Edith Hermida.

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Sin embargo, a falta de fecha oficial para la emisión del primer capítulo pero con todo encaminado para iniciar con las grabaciones, un percance inesperado podría trastocar los planes del canal: uno de los jugadores tendría la intención de bajarse, según reveló Yanina Latorre en SQP.

La participante que podría bajarse de MasterChef Celebrity

Elizabeth Vernaci, en duda para MasterChef Celebrity.

La blonda expuso que se trata de La Negra Vernaci, quien no estaría conforme con el maquillaje y tampoco con la obligación contractual de realizar diferentes publicidades. "No sabe si va a arrancar. Hizo la prueba de make up para el programa y no le gustó la maquilladora. La mandaron a hacer dos pruebas más, pero tampoco le gustaron. Arrancó a quejarse de que le tienen que solucionar el problema, le dijeron que podía llevarse su equipo, pero ella dijo que no, que se lo tienen que arreglar ellos", expuso Latorre.

En esa misma línea, deslizó: “Están muy preocupados en la producción, no saben qué van a hacer con ella”, continuó Yanina Latorre sobre la Negra Vernaci y cerró: “Dice que el contrato es leonino, que te obliga a hacer publicidades y que ella no las quiere hacer”.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity?