Wiñazki reveló la pelea a los gritos entre Milei y Bullrich: "Que se vaya"

Wiñaski hizo una fuerte revelación.

La crisis política alrededor de Manuel Adorni ya estaría generando fuertes tensiones puertas adentro del Gobierno y en las últimas horas salió a la luz un explosivo episodio que habría ocurrido durante una reunión de gabinete encabezada por Javier Milei.

La información fue revelada por Nicolás Wiñazki en su programa de A24, donde aseguró que el Presidente protagonizó una discusión cargada de gritos y tensión con varios de sus ministros, especialmente con Patricia Bullrich.

¿Qué pasó en la última reunión de gabinete?

Según contó el periodista, todo ocurrió después del regreso de Milei de su viaje a Estados Unidos. En un primer momento, el mandatario habría hablado sobre economía, pero luego decidió enfocarse en la situación política que atraviesa el Gobierno en medio del escándalo por Adorni.

“Milei entró, habló de economía y pidió hablar de lo político. A los gritos dijo: ‘Acá las decisiones las tomo yo’”, relató Wiñazki, remarcando el nivel de tensión que se vivió dentro de la reunión.

El periodista incluso hizo una reflexión sobre la gravedad de la escena. “Que el presidente tenga que decirle eso a sus ministros te inquieta”, sostuvo, dejando entrever que el clima interno estaría lejos de ser el mejor.

La discusión entre Javier Milei y Patricia Bullrich

Pero el momento más fuerte habría llegado cuando Bullrich intentó intervenir en la conversación. Según la reconstrucción que hizo Wiñazki, la ex ministra de Seguridad levantó la mano para hablar y ahí Milei reaccionó de manera explosiva.

“La única que levantó la mano fue Bullrich, se planta y Milei le dice: ‘No me interrumpas, el que manda soy yo’”, reveló el conductor, describiendo un cruce extremadamente tenso entre ambos dirigentes.

En medio de los gritos, el Presidente también habría defendido con firmeza a Adorni frente a las críticas internas y externas. “Hay que sostener a Adorni porque es honesto y tiene una familia honesta. Al que no le gusta que se vaya”, habría lanzado Milei delante de todos los ministros.

Javier Milei y Patricia Bullrich discutieron.

La frase que más impacto generó llegó al final de la reunión. Según Wiñazki, Milei aseguró que prefería perder una elección antes que desprenderse de una “familia honesta”, dejando claro que no piensa soltarle la mano a su funcionario pese al escándalo.

“Todo a los gritos, terminó y se fue. Nunca la dejó hablar a Bullrich”, cerró el periodista, describiendo un clima interno completamente explosivo dentro del oficialismo.

La revelación alimentó todavía más las versiones sobre fuertes diferencias puertas adentro del Gobierno y dejó instalada una pregunta incómoda: cuánto más puede resistir la interna libertaria en medio de una crisis política que no deja de crecer.