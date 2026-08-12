Hasta Wiñazki se la pudrió a Milei y reveló lo impensado: "Grave"

Hasta Wiñazki se la pudrió a Milei y reveló lo impensado.

Nicolás Wiñazki cuestionó la "transparencia" del gobierno de Javier Milei y apuntó directamente contra Manuel Adorni por las inconsistencias que rodearon su patrimonio. En A24, el periodista sostuvo que existe un "problema grave" que el oficialismo intenta esquivar.

"¿Hay un problema de transparencia en el Gobierno? La verdad que sí", afirmó Wiñazki al analizar la situación del oficialismo. En ese sentido, sostuvo que se trata de un "problema grave”" y cuestionó la forma en que el Gobierno aborda las explicaciones sobre el patrimonio de sus funcionarios.

El periodista puso el foco en Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete de Javier Milei, cuya declaración jurada patrimonial generó cuestionamientos y quedó bajo análisis judicial.

La comparación con los contribuyentes

Wiñazki también cuestionó la diferencia entre las obligaciones de los ciudadanos y las de los funcionarios públicos. "Todos nosotros, los contribuyentes, tuvimos que presentar la declaración jurada de ganancias y todo eso. Ya venció", señaló.

Hasta Wiñazki se la pudrió a Milei y reveló lo impensado.

A partir de esa comparación, planteó una pregunta sobre el plazo establecido para los funcionarios: "¿Por qué los funcionarios públicos tienen hasta el 31 de agosto para presentar su declaración jurada de bienes?". "Me voy a poner el bonete, porque parecemos todos boludos", ironizó Wiñazki al cuestionar la diferencia entre ambos regímenes.