Will Smith vs Chris Rock: chistes, cachetada, consejos y una denuncia que no se hará

28 de marzo, 2022 | 14.56

La gala de los Oscar de anoche dejó a Jane Campion y a la película "CODA: Señales del corazón" como lo más resaltado dentro de las estatuillas, pero la cachetada de Will Smith sobre el presentador Chris Rock configuró un momento sobresaliente que, más allá de lo pintoresco, continuaba hoy en debate en los medios y las redes sociales. Tras el silencio durante varias horas después de finalizada la ceremonia, la Academia del Hollywood publicó un escueto mensaje en su Twitter: "La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94° edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo". Más tarde, el departamento de policía de Los Ángeles, emitió un comunicado en el que indicaba que Rock no presentará denuncia alguna por la bofetada recibida. "El departamento de investigación de la policía de Los Ángeles tiene conocimiento de un incidente entre dos individuos durante el programa de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo que abofeteó a otro. El individuo implicado se ha negado a presentar una denuncia policial. Si la parte implicada desea presentar una denuncia policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación", indicó en el comunicado difundido por varios medios de comunicación. La razón de la bofetada fue un chiste del presentador respecto a la esposa de Smith, la actriz Jada Pinkett, quien padece alopecia, una enfermedad que produce la pérdida de pelo. El cómico hizo referencia a que Pinkett podía protagonizar la segunda parte de "G.I. Jane", luego de que en la película original Demi Moore pasara a la fama por raparse para el papel. Tras la humarada, Smith subió al escenario, le pegó un cachetazo y, tras algunos chistes más por parte de Rock, el actor que anoche ganó su primer Oscar, le espetó: "No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu puta boca". Sin embargo, tras ganar el premio, Smith se disculpó con todo el mundo, menos con el damnificado: "Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a todas las personas". Tras el golpe, la atención se posó sobre Smith y hasta Denzel Washington y Tyler Perry se tuvieron que acercar al ahora oscarizado intérprete para ponerle paños fríos a la situación. "Ten cuidado. En tu momento más alto es cuando el diablo viene por vos", fue el consejo de Washington, según reveló el propio protagonista del violento suceso. La bofetada de Smith se suma a una serie de ridículos que los Oscar vienen presentando, como la confusión de Faye Dunaway y Warren Beatty en 2017 al mencionar a la Mejor Película, y que se condicen con los intentos de la Academia por recuperar algo de rating ante la estrepitosa caída del mismo. Con información de Télam