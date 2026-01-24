Wanda Nara estaría embarazada: el video viral que levantó sospechas.

Como si el Wandagate no fuera suficiente para mantener a Wanda Nara en el centro de la escena mediática, este sábado por la tarde LAM volvió a encender los rumores al compartir un video en su cuenta de X (ex Twitter) que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se puede ver a quien parece ser la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity acompañada por una de sus hijas mientras recorre un local y compra lo que, según el programa de espectáculos, sería ropa para bebé.

Pero eso no fue todo, sino que en el mismo video se observa a una de las hijas de Wanda besándole la panza, un gesto que fue leído por LAM como una muestra de afecto hacia un supuesto hermanito en camino. Para reforzar la hipótesis, desde la cuenta oficial del mencionado programa acompañaron el posteo con un mensaje que dejó abierta la especulación: “Wanda comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a la panza. ¿Qué pasa acá?”.

LAM compartió un video en X en el que se vería a Wanda Nara embarazada.

Como era de esperarse, el video generó una avalancha de comentarios en redes sociales. Mientras algunos seguidores celebraron la posibilidad de un nuevo embarazo, otros se mostraron sorprendidos y hasta confundidos. Esto se debe a que tiempo atrás Wanda Nara había declarado públicamente que no podía volver a ser mamá, ya que un nuevo embarazo implicaría riesgos para su salud, un dato que muchos usuarios no tardaron en recordar.

La posible respuesta al rumor de embarazo de Wanda Nara: ¿es real?

Rápidamente comenzó a tomar fuerza una explicación que desarma el rumor del supuesto embarazo de Wanda Nara. Todo indica que Wanda Nara no estaría embarazada, sino que la compra de ropa para bebé tendría otro destinatario: el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson. La empresaria habría estado junto a su hija Francesca eligiendo prendas para su nuevo hermanito, fruto de la relación de su ex pareja con la modelo sueca.

Cabe recordar que Maxi López y Daniela Christiansson fueron padres el pasado 31 de diciembre, en la previa del 2026, cuando anunciaron el nacimiento de Lando, el segundo hijo del matrimonio. En este sentido, la escena que generó tanto revuelo en redes podría tratarse simplemente de un gesto por parte de la mediática hacia el nuevo hermano de sus hijos, lejos de confirmar un nuevo capítulo en su vida.