¿Wanda Nara volvió con L-Gante? La foto que lo confirma todo

Wanda Nara y Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, volvieron a mostrarse cercanos. Una serie de publicaciones en redes sociales durante el fin de semana reavivó las especulaciones sobre un nuevo acercamiento sentimental entre ambos, después de un período de distancia marcado por idas y vueltas.

El encuentro se produjo en una vivienda ubicada en un barrio cerrado del partido de General Rodríguez, el mismo escenario que ya había sido noticia en capítulos anteriores del vínculo entre la mediática y el referente de la RKT.

La foto que disparó los rumores

La confirmación llegó a través de una imagen compartida por la propia Wanda Nara, tomada dentro de la habitación del cantante. No fue un detalle menor la elección musical que acompañó la publicación: "Love Yourself", de Justin Bieber, un tema cuya letra habla de dejar atrás vínculos que ya no suman y de recuperar la autonomía afectiva.

Esa combinación de imagen y canción fue leída por los seguidores de ambos como una señal difícil de ignorar. En cuestión de minutos, el posteo generó una ola de comentarios que pusieron en el centro de la escena no solo el estado sentimental de Nara, sino también el eventual impacto de la publicación sobre su entorno más cercano, donde asoma la figura de Martín Migueles.

Lo que había dicho L-Gante en PH: Podemos Hablar

El reencuentro no aparece de manera aislada. Días atrás, Valenzuela había hablado del vínculo con Wanda Nara en su paso por PH: Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. Allí, el cantante definió la relación con crudeza y sin vueltas:

"Con Wanda fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación. Me quedé con ganas de más con ella".

La frase resumió, según su propia mirada, una historia atravesada por la intensidad y por desencuentros constantes que nunca terminaron de resolverse del todo. Pero además, el músico fue más allá y dejó abierta la puerta a un nuevo capítulo: "Ahora seguramente la voy a empezar a ver seguido".

En su momento, esas declaraciones televisivas funcionaron como un anticipo. Ahora, la foto en General Rodríguez parece darle sustento concreto a esas palabras.

Hasta el momento, ni Wanda Nara ni L-Gante formalizaron públicamente el estado actual de su relación. No hubo comunicados, ni confirmaciones directas, ni desmentidas. Sin embargo, la exposición de una escena tan íntima —una fotografía tomada dentro de la habitación del artista, sumada a la elección musical y al contexto de las declaraciones previas— alcanzó para instalar el tema en el centro de la conversación mediática.

La relación entre ambos nunca estuvo exenta de vaivenes. Los períodos de acercamiento estuvieron siempre seguidos de etapas de distancia, en una dinámica que sus propios protagonistas describieron públicamente como intensa y, muchas veces, difícil de sostener en el tiempo.

Lo cierto es que, más allá de la falta de definiciones formales, el reencuentro en el barrio cerrado de General Rodríguez marca un nuevo punto de partida en la historia pública que comparten Wanda Nara y L-Gante, y reabre el interrogante sobre qué lugar ocupará este vínculo de acá en adelante, tanto para ella como para quienes forman parte de su entorno más cercano.