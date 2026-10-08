Wanda Nara sorprendió a todos y habló sobre las chances de sumar a Lionel Messi a MasterChef Celebrity: "Sé que..."

A pocos días del estreno de su primera película, Wanda Nara habló con El Destape sobre su presente y, entre otros temas, se refirió a una posibilidad que sorprendió: sumar a Lionel Messi a MasterChef Celebrity, el programa que conduce en Telefe y que, según contó, también miran futbolistas de la Selección.

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Una charla antes del gran estreno

La conductora y empresaria dialogó con el medio desde un estudio de Telefe, a poco del estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que marca su debut en el cine. El film, dirigido por Hernán Guerschuny y remake de una película mexicana, llega a las salas argentinas el 22 de octubre.

Wanda Nara sueña con tener a Messi.

¿Messi a MasterChef Celebrity?

Durante el reality, Wanda había revelado en varios capítulos que integrantes de la Selección ven MasterChef Celebrity. El periodista retomó ese dato y fue al punto: con Messi ya retirado de la Selección, le preguntó si le gustaría tenerlo como invitado o como participante, y si lo veía como algo posible.

La conductora no dudó. “¡Me encantaría! Sé que nos ven mucho los jugadores en el exterior y la verdad es que tienen mucho tiempo libre los deportistas...”, respondió, dejando en claro el entusiasmo con el que recibiría al capitán en su programa. Su comentario apunta a que los futbolistas que juegan fuera del país siguen el ciclo a la distancia y tendrían tiempo para hacerlo.

Wanda quiere contar con Messi en MasterChef.

Más allá del entusiasmo, la respuesta de Wanda no incluyó ninguna confirmación ni negociación en marcha, y tampoco evaluó las chances reales de que Messi participe del programa. Lo que dejó planteado fue más bien un deseo, en un tono distendido y con humor. De todas formas, en MasterChef han estado varios ex futboolistas como Maxi López, Pablo Migliore, el Turco Husaín, entre otros.

La nueva edición del reality debutó el 28 de septiembre con 24 famosos en competencia y un jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Con apenas unas semanas al aire, el certamen todavía se encamina hacia su primera gala de eliminación, y la idea de sumar a una figura de la dimensión de Messi, aunque por ahora solo un deseo de su conductora, ya empezó a dar que hablar entre los seguidores del programa.