Adrián Suar trajo una noticia que muchos esperaban desde hace tiempo. El gerente de programación de El Trece confirmó que la ficción nacional vuelve a la pantalla del canal y adelantó algunos detalles del proyecto que llegará en los próximos meses.

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Una apuesta largamente esperada

Desde la pandemia, las series y novelas argentinas casi desaparecieron de la televisión abierta y se mudaron a las plataformas de streaming. En ese contexto, el anuncio de Suar fue una buena noticia para quienes extrañan ver producciones locales en la tele de todos los días.

El Trece firmó un acuerdo con Amazon Prime.

El directivo habló con Nacho Rivarola para Puro Show y no ocultó su entusiasmo por el regreso. “Vengo empujando hace tiempo para volver a hacer ficción de esta manera”, contó. Además, recordó que El Trece apoya el género desde hace más de dos décadas y “siempre está con ganas de volver”.

Un acuerdo con el gigante del streaming

La clave para que el proyecto se concretara fue una alianza poco habitual. Según explicó Suar, la serie se hizo gracias a un acuerdo entre El Trece y Amazon, por lo que estará en las dos pantallas. “Es una manera de volver y el comienzo”, sostuvo, convencido de que el canal le va a “encontrar la vuelta” para que la ficción se quede.

El título elegido es “En terapia”, un formato de origen israelí que ya tuvo su versión argentina entre 2012 y 2014, cuando se emitió por la TV Pública. Esta nueva entrega tendrá guion de Mario Segade y dirección de Daniela Goggi.

Un elenco de primer nivel

El dato más fuerte llegó de la mano de Marcela Coronel, que contó en sus redes quiénes serán los protagonistas. Joaquín Furriel se pondrá en la piel del psicólogo y estará acompañado por Paola Barrientos y Luis Machín, tres figuras de peso de la actuación nacional.

Según la periodista, la miniserie tendrá 28 capítulos y está pensada para el verano. La idea es que ocupe la pantalla mientras se espera el regreso de Mario Pergolini.

El deseo de volver a ver a Mirtha

En la misma charla, Suar habló sobre la posibilidad de que Mirtha Legrand vuelva antes de fin de año, tras su internación. “Deseo de todo corazón el regreso de Mirtha, pero todo depende de ella. Desde el canal no hay ninguna presión”, aclaró.

El directivo también dejó la puerta abierta para el año próximo. “Si quiere volver el año que viene nada me gustaría más. Lo que a ella más le gusta es estar en la televisión”, cerró. Así, con terapia y almuerzos en el horizonte, El Trece promete un verano con varios motivos para no cambiar de canal.