La periodista Viviana Canosa cuestionó duramente a Javier Milei durante su programa en El Nueve y apuntó contra el Presidente por sus recientes declaraciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

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Canosa expresó su preocupación por la situación del país y sostuvo que "la Argentina se está vendiendo". En ese sentido, afirmó que, a su entender, se está perdiendo parte de la identidad nacional. "Tenemos un presidente que es muy bipolar, que exige por cadena nacional la soberanía de Malvinas: ‘Vamos a recuperar las Malvinas’. ¡Mentira!", lanzó la conductora al referirse a Milei.

Luego, vinculó ese planteo con las declaraciones del Presidente dirigidas a empresarios y cuestionó su postura sobre la llegada de inversiones al país. "Más cipayo no se consigue", afirmó Canosa.

La conductora también cuestionó la repentina posición de Milei respecto de las Islas Malvinas y sostuvo que el Gobierno estaría dispuesto a avanzar en otras cuestiones vinculadas con el territorio y los recursos argentinos. "No solo se van a quedar con las Malvinas, sino con todo", sostuvo.

Viviana Canosa reveló en vivo el dato sobre Milei que más preocupa al Gobierno.

La crítica de Canosa al Presidente

En otro tramo de su intervención, Canosa cuestionó una aparición pública de Milei desde París y afirmó que el jefe de Estado se encontraba "encerrado en una cueva". "Eso también habla de la salud mental del Presidente, ¿no?", sostuvo la conductora.