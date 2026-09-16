Viviana Canosa reveló un terrible y desconocido dato sobre Adorni: "Dólares"

Viviana Canosa apuntó contra el ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial Manuel Adorni durante una emisión de Carnaval Stream. La conductora afirmó que el funcionario permanece recluido en su casa con custodia de seguridad y aseguró que alquila desde hace casi un año un departamento en Vicente López por "8.000 dólares" mensuales. Además, anticipó la aparición de imágenes del inmueble.

{{{htmlAmp}}}

Durante el programa, Canosa presentó la información como un “último momento” y comenzó a referirse a la situación personal del ex funcionario. "No sale de su casa, está con la cascada. Está la gente de la seguridad de la custodia", afirmó la conductora, antes de introducir el dato sobre el inmueble que, según su relato, alquilaría Adorni.

En tono irónico, Canosa propuso incluso un título para referirse al tema: "Inmobiliarias Adorni". Según aseguró, el ex vocero presidencial alquila "hace ya casi un año" un departamento en Vicente López. La conductora sostuvo que se trata de “un piso maravilloso” cuyo valor sería de "8.000 dólares" por mes.

Canosa también anticipó que durante los próximos días podrían difundirse imágenes del lugar. "En estos días aparecerían las imágenes de ese ‘nido de amor’, el ‘bulo de Adorni’", señaló.

Viviana Canosa reveló un terrible y desconocido dato sobre Adorni.

La acusación de Canosa contra funcionarios del Gobierno

El comentario sobre Adorni derivó en una crítica más amplia hacia quienes integraron el gobierno de Javier Milei. "Esta gente, qué impresionante que en dos años se hayan hecho millonarios", afirmó Canosa.