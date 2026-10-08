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Viviana Canosa reveló lo que se creía sobre Milei y encendió todas las alarmas

La periodista Viviana Canosa destrozó al presidente Javier Milei en Carnaval Stream.

08 de octubre, 2026 | 11.36
Viviana Canosa y Javier Milei

Viviana Canosa cuestionó duramente a Javier Milei durante su participación en Carnaval Stream y planteó dudas sobre el rumbo del Gobierno. La periodista sostuvo que el Presidente "coquetea" con la censura y vinculó algunas de sus declaraciones con la libertad de expresión.

Durante su análisis, Canosa fue consultada sobre la posibilidad de que Milei pudiera avanzar hacia posiciones autoritarias y respondió de manera contundente. "Yo lo veo un dictador", afirmó la periodista. Luego insistió sobre esa interpretación: "¿No le da para dictador?".

Canosa también planteó si existe un riesgo de subestimar al Presidente y puso el foco en un eventual escenario posterior a las elecciones de 2027. "¿Pero no será que lo estamos subestimando demasiado?", preguntó durante el programa. En esa línea, agregó: "Si es reelecto, ¿no creés que coquetea demasiado con la censura?".

Viviana Canosa reveló lo que se creía sobre Milei y encendió todas las alarmas.

Otro de los ejes del planteo de Canosa fue la relación entre el Gobierno y la libertad de expresión. La conductora sostuvo que Milei "va contra la libertad de expresión" y vinculó esa acusación con distintas declaraciones del Presidente. "Dice que cualquier ciudadano puede ser un terrorista, que vinieron 30.000 terroristas y los deportaron", afirmó.

La comparación con Videla y Martínez de Hoz

Sobre el final de su análisis, Canosa realizó una comparación al referirse a la manera en que Milei se expresa. "A veces habla como Videla, como Martínez de Hoz", sostuvo la periodista.

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