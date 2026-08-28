Viviana Canosa se hartó y contó todo sobre las "mochilas" que le "llegan" a Majul.

Viviana Canosa protagonizó un duro cruce contra Luis Majul durante su programa en El Nueve. La conductora cuestionó al periodista por su postura frente al gobierno de Javier Milei y lo acusó de defender al oficialismo en lugar de contarle "la verdad" a la audiencia.

"Ahí está Majul, el vocero del 5%. Tomé nota de lo que decía", lanzó Canosa al referirse a su colega. La conductora también apuntó contra los contenidos que Majul realiza para sus espacios televisivos y digitales. "La gente con la guardia baja. Esa gente, Luis, no merece que vos le mientas todos los días a la audiencia de La Nación Más y de El Observador. Te convertiste ya en el empleado del mes, en el empleado del año", afirmó.

En otro tramo de su intervención, Canosa elevó el tono de sus cuestionamientos y utilizó una expresión irónica para referirse al periodista: "Si lo enfocan como en el principio se le ven hasta las rodilleras. ¿Tanto te piden, Majul? ¿Tanto te piden? ¿Tanto te jode que digamos la verdad?". "Yo no voy a defender a este Presidente", aseguró.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando se dirigió a Majul y cuestionó su accionar profesional: "Majul, cuando te mirás al espejo, ¿no te da un poco de asco?".

Viviana Canosa se hartó y contó todo sobre las "mochilas" que le "llegan" a Majul.

Las "cosas de color verde"

Finalmente, Canosa hizo referencia a supuestos beneficios que, según afirmó, recibiría el periodista. "Esas mochilas que te llegan con 160 cosas de color verde por mes por supuesto que no son gratuitas. Conmigo no, Luis", sostuvo.