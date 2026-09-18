Viviana Canosa se hartó y confirmó en vivo lo que todos creían sobre Milei: "Vos sabés"

Viviana Canosa se hartó y confirmó en vivo lo que todos creían sobre Milei.

Viviana Canosa volvió a referirse a Javier Milei y cuestionó su reacción frente a las críticas y filtraciones que involucran al Gobierno. En Carnaval Stream, la periodista sostuvo que entendía que al Presidente pudiera molestarle que se difundieran determinadas cosas, pero remarcó que ocupar la Presidencia implica asumir esenivel de exposición.

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"Te digo, esperaba más insultos", comenzó Canosa al referirse al nuevo mensaje de Milei contra la prensa. "Primero que le jode que se filtren las cosas, porque yo entiendo, debe ser horrible", señaló.

Sin embargo, inmediatamente marcó un límite respecto de la posición que ocupa Milei como jefe de Estado. "Pero también sos el Presidente, y cuando vos elegís ese lugar vos sabés también a lo que te enfrentás, lo que tenés que vivir", afirmó la conductora.

Viviana Canosa se hartó y confirmó en vivo lo que todos creían sobre Milei.

La comparación de Canosa con Angela Merkel

Para desarrollar su argumento, la periodista recurrió al ejemplo de Angela Merkel, quien fue canciller de Alemania durante 16 años. Canosa destacó aspectos de la vida cotidiana de la dirigente. "Angela Merkel era Angela Merkel y vivía en su departamento con su marido, planchaba la ropa de su casa, iba al supermercado los fines de semana", sostuvo.

En ese sentido, Canosa insistió en que la decisión de buscar la Presidencia también implica aceptar las consecuencias derivadas de la exposición pública. "Lo que digo es que uno sabe a qué se expone en la vida. Cuando vos querés ser Presidente, es así", concluyó.