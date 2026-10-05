El periodista Eduardo Feinmann lanzó una serie de duros cuestionamientos contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al analizar los resultados electorales en el país vecino que le dieron la victoria al ultra derechista Flavio Bolsonaro. Durante su programa en Radio Mitre, el conductor celebró el desempeño del espacio ganador y aseguró que el proceso marca un declive definitivo para los gobiernos de izquierda en toda América Latina.

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El comunicador afín a las ideas de la derecha centró su análisis en lo que definió como un cambio de época a nivel regional. Según su visión, el desenlace en Brasil se suma a transformaciones previas en otros países, lo que a su criterio confirma el agotamiento de los proyectos políticos asociados al socialismo en el plano internacional.

Feinmann, sacado

Al referirse puntualmente a la figura del jefe de Estado brasileño, el conductor no ahorró descalificaciones. "No, no, yo creo que un error realmente gigantesco, colosal. Un tipo que atrasa 8 millones de años, ¿no? Tiene 80 años, está borracho de poder y yo creo que no vio la realidad de el pueblo que dijo basta", lanzó Feinmann al aire de la emisora.

En esa misma línea, remarcó su postura sobre la decisión de los votantes en los comicios. Según su interpretación, la ciudadanía expresó un mensaje tajante: "Basta, basta, no te banco más Lula. Ya es mucho, ¿no?". Asimismo, el conductor añadió que, tras la jornada cívica, "el país más grande de América Latina creo que dio una cátedra de democracia y de libertad".

La teoría sobre el declive de la izquierda regional

Para graficar el escenario político que visualiza, el periodista recurrió al clásico tema musical Presente y a su recordada frase de apertura. "Todo concluye al fin, ¿eh? Y menos mal", expresó tras tararear la canción. A partir de esa premisa, Feinmann enumeró una serie de mandatarios y referentes internacionales para justificar su hipótesis sobre el fin de un ciclo: "Se fue Maduro, se fue Petro, se fue Boric, se fue Correa, se fue Castillo en Perú, se fue Biden en los Estados Unidos y creo que estamos a 5 minutos de que se vaya Lula".

Para concluir su intervención, el periodista insistió en que el resultado comicial en Brasil representa una estocada definitiva para el espacio ideológico gobernante en los últimos años. "Me parece que vamos a terminar sepultando definitivamente la progresía idiota que gobernó el socialismo del siglo XXI que gobernó gran parte de los últimos 20 años. La izquierda y la ultraizquierda me parece que se van a casa", sentenció.