¿Qué vínculo tenía Cami Mayan y Ailén Cova?

El vínculo entre Cami Mayan y Ailén Cova estuvo relacionado principalmente con el entorno social que compartieron durante los años de relación de Mayan con el futbolista.

La relación entre Cami Mayan y Ailén Cova quedó bajo la lupa luego de la separación de Alexis Mac Allister y la posterior confirmación de su romance con Cova. El vínculo entre las dos mujeres, sin embargo, tiene una historia atravesada por el entorno de la Selección Argentina y los años compartidos junto al futbolista.

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Cami Mayan y Alexis Mac Allister: cinco años de relación

Antes de que Ailén Cova apareciera en el centro de la escena, Cami Mayan mantuvo una relación de aproximadamente cinco años con Alexis Mac Allister. Durante ese período, la influencer acompañó al futbolista en distintas etapas de su carrera y también estuvo presente durante el Mundial de Qatar 2022.

La pareja terminó su relación en diciembre de 2022, poco después de la consagración de Argentina en el torneo disputado en Qatar. La separación generó una fuerte repercusión mediática, especialmente por la rapidez con la que Mac Allister hizo público su vínculo con Cova.

Tras la ruptura, Mayan regresó a Buenos Aires luego de dejar la vivienda que compartía con el futbolista en el Reino Unido. Con el tiempo, además de continuar con su actividad como influencer, comenzó a hablar públicamente sobre distintos aspectos vinculados con la separación y el reclamo económico que inició contra su expareja.

Quién es Ailén Cova y qué relación tiene con Alexis Mac Allister

Ailén Cova conocía a Alexis Mac Allister desde mucho antes de que comenzaran su relación sentimental. Ambos fueron compañeros durante la etapa escolar y mantuvieron una amistad cercana desde la adolescencia.

El vínculo amoroso comenzó a hacerse público en diciembre de 2022, después de la separación del futbolista y Mayan. La cercanía temporal entre ambos acontecimientos generó una gran repercusión y convirtió a Cova en una de las protagonistas de la cobertura mediática relacionada con la vida privada del jugador.

Desde entonces, la pareja mantuvo una relación que se consolidó con el paso del tiempo y actualmente tiene una hija. A pesar de la exposición que tuvo el comienzo de su romance, Cova eligió mantener un perfil reservado y alejado de los medios.

Qué vínculo tenían Cami Mayan y Ailén Cova

El vínculo entre Cami Mayan y Ailén Cova estuvo principalmente relacionado con Alexis Mac Allister y con el entorno social que ambas compartieron durante diferentes momentos. No existe información que permita afirmar que hayan mantenido una amistad cercana entre ellas.

Durante los años en los que estuvo en pareja con el futbolista, Mayan formó parte del círculo social integrado por las parejas de los jugadores de la Selección Argentina. Ese grupo se consolidó alrededor de los encuentros, viajes y acontecimientos relacionados con los futbolistas.

Después de la separación, Mayan continuó manteniendo vínculos amistosos con algunas integrantes de ese entorno. Por su parte, Cova comenzó a ocupar un lugar dentro del mismo círculo luego de iniciar su relación con Mac Allister.

Ailén Cova y las mujeres de la Selección Argentina

Ailén Cova conocía a Alexis Mac Allister desde la adolescencia y ambos habían construido una amistad antes de comenzar su relación sentimental.

La llegada de Ailen Cova al entorno de la Selección también generó versiones sobre una supuesta tensión con otras parejas de los futbolistas. Incluso circularon especulaciones acerca de una posible división entre las llamadas “mujeres de la Selección”.

Sin embargo, Cova negó que hubiera existido una enemistad o enfrentamiento por su relación con Mac Allister. La influencer sostuvo que fue bien recibida por las mujeres del grupo y que no existió el conflicto que algunos rumores habían instalado.

En paralelo, Cami Mayan continuó vinculada al círculo de amistades que había construido durante los años de relación con el futbolista. De esta manera, aunque la historia sentimental de Mac Allister modificó los vínculos personales de su entorno, ambas mujeres conservaron sus respectivos espacios dentro de ese grupo.