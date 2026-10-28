Qué es de la vida de Sebastián Estevanez: así está hoy el actor argentino de telenovelas

Durante años, Sebastián Estevanez fue uno de los protagonistas más reconocidos de las telenovelas argentinas, con éxitos que marcaron distintas etapas de la ficción nacional. Sin embargo, su carrera tomó otro rumbo y, lejos de los estudios de televisión, encontró una nueva pasión que hoy ocupa un lugar central en su vida profesional.

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Qué hace hoy Sebastián Estevanez lejos de la televisión

A los 55 años, Sebastián Estevanez atraviesa una etapa diferente de su trayectoria, enfocada en la construcción y refacción de viviendas. Después de más de dos décadas de trabajo frente a las cámaras, el actor decidió dedicarle más tiempo a una actividad que lo acompañó durante buena parte de su carrera artística.

Su trabajo en el sector inmobiliario no consiste en realizar tareas de albañilería ni en diseñar planos como un arquitecto. Su función pasa por organizar los proyectos, contactar proveedores y coordinar a los distintos profesionales que participan en cada obra.

Este cambio no significó abandonar una afición reciente para comenzar de cero. Por el contrario, las reformas y la compra y venta de propiedades formaron parte de su vida durante aproximadamente veinte años, en paralelo con sus compromisos en la televisión.

Cómo comenzó Sebastián Estevanez con la construcción y las refacciones

El interés de Sebastián Estevanez por las viviendas surgió a partir de una experiencia personal. En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, publicada en junio de 2025, recordó que todo comenzó cuando compró una casa para su madre, decidió remodelarla y posteriormente la vendió.

La experiencia despertó su interés por el rubro y lo llevó a repetir el proceso con otra propiedad, ubicada en Vicente López. Con el tiempo, también empezó a ayudar a amigos que necesitaban asesoramiento para desarrollar sus propios proyectos.

De esta manera, una actividad que inicialmente estaba vinculada con iniciativas personales se convirtió en una alternativa profesional. La experiencia acumulada le permitió conocer el funcionamiento de las obras, establecer contactos y asumir la coordinación de diferentes trabajos.

Aunque durante años mantuvo ambas actividades en simultáneo, con el paso del tiempo las reformas inmobiliarias ganaron protagonismo y comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante en su rutina.

Por qué Sebastián Estevanez se alejó de las telenovelas

Sebastián Estevanez se alejó de las telenovelas y hoy se dedica a la construcción y refacción de viviendas, una actividad que desarrolla desde hace aproximadamente 20 años.

La decisión de alejarse de la ficción fue gradual. En 2021, el actor ya había manifestado su intención de concentrarse en proyectos personales y compartir más tiempo con su familia. Esa búsqueda terminó coincidiendo con el crecimiento de su actividad en el sector inmobiliario.

Su trayectoria televisiva había estado marcada por participaciones en producciones populares como Amor en custodia, Herencia de amor y Dulce amor. Esos títulos lo consolidaron como uno de los galanes más conocidos de la pantalla argentina.

Sin embargo, en lugar de mantener el ritmo de trabajo que exige la televisión, Sebastián Estevanez optó por desarrollar una faceta profesional que le permitiera explorar otros intereses. Su experiencia previa con propiedades le ofreció una base para avanzar en esa dirección sin desvincularse por completo del mundo del espectáculo.

El vínculo de Sebastián Estevanez con Marley y los proyectos inmobiliarios

Entre las experiencias relacionadas con su nueva actividad, el actor también asesoró a Marley durante la construcción de su casa. El dato refleja cómo sus conocimientos y contactos en el rubro trascendieron el ámbito de sus propios proyectos y llegaron a personas de su entorno.

Actualmente, su perfil profesional combina la experiencia adquirida durante años de reformas con la organización de obras y la coordinación de especialistas. Así, el actor construyó una alternativa laboral por fuera de la televisión, sin dejar atrás la trayectoria que lo convirtió en una figura reconocida de las telenovelas argentinas.