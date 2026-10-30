Qué es de la vida de Manuela Pal, la villana de “Casi Ángeles”: así está hoy la actriz

Manuela Pal interpretó a Franka en Casi Ángeles, uno de los personajes que más rechazo generó entre los seguidores de la ficción juvenil.

Los fanáticos de las ficciones juveniles de Cris Morena todavía recuerdan a uno de los personajes más polémicos de Casi Ángeles. Se trata de Franka, interpretada por Manuela Pal, quien supo despertar fuertes reacciones entre los espectadores. Años después, la actriz continúa trabajando y atraviesa una nueva etapa profesional.

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Qué pasó con Manuela Pal después de Casi Ángeles

El paso de Manuela Pal por Casi Ángeles dejó una marca entre los seguidores de la exitosa ficción juvenil. Allí interpretó a Franka, una de las antagonistas de la historia, cuyo comportamiento generó rechazo entre buena parte del público.

El personaje tuvo una recepción tan intensa que trascendió la pantalla. Según recordó la propia actriz, llegó a recibir insultos cuando salía de los colegios, una reacción que daba cuenta del impacto que había conseguido su interpretación entre los adolescentes que seguían la novela.

Sin embargo, su carrera no quedó limitada a ese papel. La actriz también participó de otras producciones reconocidas de la televisión argentina, como Montaña rusa y Herederos de una venganza, con las que continuó ampliando su recorrido artístico.

Con el paso del tiempo, Pal mantuvo su vínculo con la actuación y encontró en el teatro un espacio para seguir desarrollando su profesión, en un contexto en el que las oportunidades para realizar ficción televisiva se volvieron más escasas.

En qué trabaja actualmente Manuela Pal: su presente en el teatro

Actualmente, Manuela Pal forma parte del elenco de El chat de mamis, una comedia en el cole, una propuesta teatral que aborda con humor las situaciones cotidianas que se generan en los grupos de WhatsApp de las familias escolares.

La obra pone el foco en los conflictos, las interpretaciones equivocadas y los malentendidos que pueden surgir a partir de los mensajes entre madres y padres. A través de situaciones reconocibles, la comedia lleva al escenario una dinámica muy presente en la vida cotidiana.

En este proyecto, Pal comparte elenco con Eugenia Tobal, Carla Conte y Mica Riera, entre otras figuras. La experiencia representa una nueva oportunidad para trabajar en equipo y continuar conectada con el público desde un formato diferente al televisivo.

En una entrevista con TN Show, la actriz habló sobre su actualidad profesional y dejó en claro que nunca estuvo completamente alejada de la actividad artística. Si bien su presencia en televisión disminuyó, siguió participando de distintos proyectos teatrales.

Qué piensa Manuela Pal sobre el futuro de la ficción en televisión

Durante la conversación con TN Show, Pal también analizó el panorama de la industria audiovisual argentina y las dificultades que atraviesan los actores para conseguir nuevos trabajos en la pantalla chica. "En tele no hay ficción, de hecho las que salen en tele son porque se hicieron antes para plataforma", sostuvo al referirse a la situación actual de las producciones nacionales.

Además, señaló que existe un grupo relativamente reducido de intérpretes que suele repetirse en los distintos proyectos, mientras que otros actores encuentran mayores dificultades para acceder a nuevas oportunidades. Su mirada refleja una de las preocupaciones que atraviesa al sector artístico: la reducción de las ficciones televisivas y el crecimiento de otros formatos de producción y distribución de contenidos.

Actualmente, Manuela Pal forma parte de El chat de mamis, una comedia en el cole, junto a Eugenia Tobal, Carla Conte y Mica Riera.

Con quiénes le gustaría trabajar a Manuela Pal en streaming

Más allá del teatro, la actriz también manifestó interés por explorar el universo del streaming. Consultada sobre la posibilidad de sumarse a un programa de ese estilo, se mostró entusiasmada con la idea de compartir un espacio con colegas y amigos.

Entre los nombres que mencionó apareció Gastón Dalmau, con quien mantiene una relación cercana y una historia compartida. "Me divertiría mucho con Gastón Dalmau", expresó.

También señaló a Brenda Gandini y Agustina Cherri como posibles compañeras de proyecto. A esa lista sumó a Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Agustín "Cachete" Sierra, figuras con las que comparte vínculos personales y profesionales.

Así, lejos de quedar asociada únicamente a Franka, la villana de Casi Ángeles, Manuela Pal continúa construyendo su recorrido artístico entre el teatro y nuevos desafíos profesionales, sin descartar una futura incursión en los contenidos digitales.