Qué es de la vida de Ingrid Grudke, la famosa modelo y conductora de TV argentina

Lejos de las pasarelas, Ingrid Grudke impulsa un proyecto que busca poner en valor la producción nacional y la tradición yerbatera

Ingrid Grudke construyó una extensa trayectoria en el mundo de la moda y la televisión argentina, pero en los últimos tiempos sumó un nuevo desafío a su carrera. La modelo y empresaria apostó por un emprendimiento ligado a sus raíces familiares en Misiones, con una propuesta que combina tradición, identidad y producción nacional.

{{{htmlAmp}}}

Qué hace actualmente Ingrid Grudke lejos de las pasarelas

Después de años de trabajo como modelo y conductora, Ingrid Grudke amplió sus horizontes profesionales con un proyecto comercial inspirado en su historia familiar. La iniciativa la llevó a involucrarse en el mercado de la yerba mate, uno de los productos más representativos de la cultura argentina.

El emprendimiento tiene un significado especial para la empresaria, ya que está relacionado con los recuerdos de su infancia en Misiones y con las enseñanzas que recibió de su madre. La propuesta surgió como una manera de homenajearla y reconocer el vínculo que construyó con la tierra y las plantaciones.

A través de sus redes sociales, Grudke compartió detalles del lanzamiento y explicó el origen de la idea. “Yo solo pensaba en un simple reconocimiento a mi mamá por todo lo que me enseñó y su amor por la chacra, por sus diferentes plantaciones”, contó en su cuenta oficial de Instagram.

El emprendimiento de Ingrid Grudke con yerba mate

El proyecto comenzó como una iniciativa personal, impulsada por el deseo de recuperar una parte de sus raíces, pero rápidamente despertó un interés que superó sus expectativas. La respuesta de los consumidores convirtió el lanzamiento en un desafío comercial que involucró tanto a su equipo de trabajo como a su entorno cercano.

La empresaria reconoció que había realizado una investigación de mercado antes de presentar el producto, aunque los resultados fueron diferentes de lo que había previsto. “Hice un estudio de mercado antes de sacar este producto, ¡pero me falló! Porque me superó a mí, a mi equipo de trabajo, a mi familia y a mis amigos que hicieron propio este proyecto”, expresó.

El crecimiento de la demanda también implicó una mayor responsabilidad para organizar el emprendimiento. Grudke manifestó su entusiasmo por la recepción del público, pero aclaró que necesita cuidar la economía del negocio y de las familias que dependen de la actividad productiva.

Dónde comprar la yerba mate de Ingrid Grudke

La propuesta comercial está disponible a través de su tienda web oficial, con diferentes presentaciones pensadas para distintos tipos de consumidores. Entre las opciones se encuentran los paquetes tradicionales de medio kilo y los formatos familiares de cinco kilos.

Además de desarrollar una marca propia, el proyecto busca poner en valor el trabajo de las personas que participan en la cadena productiva. Desde el cultivo hasta la comercialización, la industria yerbatera representa una actividad fundamental para numerosas familias de Misiones y otras regiones productoras.

En ese contexto, la iniciativa de Grudke conecta el desarrollo de un negocio con una tradición profundamente arraigada en la identidad argentina. El mate, presente en reuniones familiares y encuentros cotidianos, funciona como el punto de partida de una propuesta que combina consumo, cultura y memoria.

Ingrid Grudke apostó por un emprendimiento de yerba mate que combina su faceta empresarial con las tradiciones familiares y sus raíces en Misiones.

La historia familiar de Ingrid Grudke y su vínculo con Misiones

La relación de Ingrid Grudke con la yerba mate va más allá de una oportunidad comercial. El emprendimiento recupera experiencias de su infancia y el vínculo con su madre, quien le transmitió el interés por la chacra, las plantaciones y el respeto por la tierra.

Ese componente personal se convirtió en uno de los principales rasgos de la iniciativa. En lugar de presentar el producto únicamente como una apuesta empresarial, la modelo eligió compartir el relato familiar que impulsó su creación.

Así, Ingrid Grudke suma una nueva faceta a su recorrido profesional. Entre la moda, la televisión y los negocios, la empresaria encontró en la yerba mate una manera de conectar su presente con sus orígenes y transformar un homenaje familiar en un proyecto que busca llegar a consumidores de todo el país.