Nelson Castro destrozó a Javier Milei en vivo: "Poco contacto..."

Durante su programa Vamos Rivadavia, Nelson Castro reflexionó sobre la situación del presidente Javier Milei y señaló que se encuentra “en soledad” y "con poco contacto con la gente, incluso dentro de su propio espacio político". Durante el ciclo, sostuvo además que el presidente debe abrirse y escuchar a quienes no están de acuerdo con él.

El locutor comenzó planteando la posibilidad de que Milei tenga una actividad “intensísima” que no se conoce, pero advirtió que, salvo que se revele algo nuevo, la percepción es la de un presidente aislado. “Lo que conocemos es de un presidente en soledad, con poco contacto con lo que llamamos la gente”, afirmó, y agregó que esa situación se replica “inclusive con algunos dentro de su espacio”.

Nelson Castro durante su programa en Radio Rivadavia.

Críticas a Sturzenegger

En ese contexto, Nelson Castro se refirió a la reunión de la mesa política del día anterior, que calificó como “muy dura”. Allí, según contó, hubo “muchas críticas a Sturzenegger” por parte de gente de la mesa política que tiene contacto con la realidad. Los críticos le habrían señalado al presidente que su gestión no estaba funcionando, según relató el periodista.

“El presidente tiene que abrirse, tiene que exponerse, tiene que saber, tiene que escuchar a los que no la están pasando bien y a los que no están de acuerdo con él”, concluyó Nelson Castro.