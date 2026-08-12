Nelson Castro destrozó a Milei en vivo con el dato menos pensado: "Se está viendo"

El periodista Nelson Castro lanzó una dura advertencia sobre Javier Milei y cuestionó el aislamiento del Presidente frente a los problemas que atraviesan distintos sectores de la sociedad. En Radio Rivadavia, sostuvo que el mandatario debería escuchar las críticas y comprender el malestar de quienes hicieron sacrificios, pero sienten que son "maltratados" por el Gobierno.

"El Presidente tiene que abrirse, tiene que exponerse, tiene que saber, tiene que escuchar a los que no la están pasando bien y a los que no están de acuerdo con él", planteó Castro durante su análisis.

Para el periodista, escuchar otras opiniones no implica una debilidad presidencial, sino todo lo contrario: "Eso enriquece". En ese sentido, cuestionó el aislamiento de Milei y advirtió por sus consecuencias políticas. "Esta situación de aislamiento del Presidente de la República es muy mala y se está viendo”, afirmó.

Nelson Castro destrozó a Milei en vivo con el dato menos pensado.

La advertencia sobre el futuro del Gobierno

Castro utilizó como ejemplo un episodio ocurrido en el Congreso, donde cuestionó la actitud de la diputada Virginia Gallardo hacia los chicos de un coro. Según relató, un padre presente expresó su arrepentimiento después de haber votado a los representantes del oficialismo. "Ayer en el Congreso, cuando la diputada Gallardo maltrató a los chicos del coro, lamentable actitud, un padre con la indignación dijo: ‘Los voté y me arrepiento’", contó.

Castro concluyó que Milei debería modificar esa dinámica y prestar mayor atención al malestar social. "La gente está dispuesta a hacer sacrificios, no a ser maltratada", remarcó.