Prisma presenta su espectáculo "Pink Floyd bajo las estrellas" en Mar del Plata

El grupo Prisma presentará su espectáculo "Pink Floyd bajo las estrellas" el próximo 17 de febrero, a las 21, en Villa Victoria Ocampo de Mar del Plata, antes de iniciar su gira por la Patagonia Argentina.

En el show tributo a la legendaria banda británica se repasarán obras de los famosos discos "The Wall", "Dark Side of the Moon", "Wish you Were Here", "Animals" y "The Division Bell", como así también joyas de sus primeras producciones de carácter más psicodélico, como "The Piper At the Gates of Dawn", "A Saucerful of Secrets" o "Atom Heart Mother", entre otros.

El concierto permitirá a marplatense y turistas poder disfrutar de una excelente puesta en escena con luces, videos y efectos que recrean la magia de los míticos conciertos de Pink Floyd.

Prisma, que lleva varios años en escena y recorrió gran parte del país, está conformada por Francisco Fresard, en voz; Diego Martínez y Franco Stramana, en guitarras; Maxi Vegas, en batería; Mariano Caraccioli, en bajo; Fausto Penacca, en teclados; Mili Bottini y Melany Flores, en coros; y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.

Con información de Télam