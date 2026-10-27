Trebucq se la pudrió a Milei en vivo y por LN+ tras sus dichos: "Deplorable y antidemocrático"

Esteban Trebucq cuestionó con dureza a Javier Milei luego de que el Presidente hablara de “quemar en la hoguera” a periodistas durante una cena de la Fundación Faro. En un móvil desde Brasilia para LN+, donde se encontraba cubriendo las elecciones presidenciales brasileñas, el conductor rechazó los dichos y advirtió sobre sus implicancias institucionales y democráticas.

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“Evidentemente hay toda una lógica que, si el presidente de la Nación va en esta dirección, es deplorable, es antidemocrático, vulnera la lógica de las instituciones”, sostuvo Trebucq durante su intervención. Sin embargo, el periodista hizo especial hincapié en la referencia a la hoguera: “Más allá de todo eso, a la hoguera nadie. Yo no quiero que mi rival vaya a la hoguera". En ese sentido, sostuvo que las palabras del mandatario exceden una discusión política o una disputa entre el Gobierno y determinados medios de comunicación.

“No quiero que mi rival vaya a la hoguera. Atenta contra el espíritu de nuestro ordenamiento jurídico, donde no se contempla la venganza, donde hasta la persona que hizo lo peor tiene derecho. Yo no soy corporativo, de los colegas que citó el Presidente, con algunos ni siquiera tengo diálogo. Nuestros colegas narraron hechos que estaban en un expediente judicial”, afirmó.

Trebucq también consideró que los dichos presidenciales podrían perjudicar al propio jefe de Estado, aunque aclaró que su crítica no depende de las consecuencias políticas que puedan tener: "Esta es la peor versión de Milei, sin duda. Creo que, además, lo perjudica, pero más allá de si lo perjudica o lo favorece, creo que es un hecho que debemos repudiar fuertemente”. “Si hay un colega, un periodista que se confunde, se equivoca y demás, que alguien lo marque a mí me parece correcto, pero con respeto", concluyó.

La solidarización de Trebucq con sus colegas

En otra instancia de su cobertura, Trebucq criticó: "El gobierno argentino debería ser respetuoso de esta situación (la victoria de Lula) porque no se trata de un presidente, se trata de la institucionalidad y de la defensa de la democracia". Tras ello, retomó: "Paulino, tenemos enormes diferencias, vos sos de River y yo soy del finalista de la Copa Libertadores, pero la hoguera para nadie. Te adoro, te quiero, te defiendo, te banco y sabés que estoy con vos".

"Me parece una barbaridad lo que dijo el presidente de la Nación Argentina la semana pasada. Te mando un abrazo enorme Paulino, a vos y a todos los colegas que fueron destinatarios de semejante improperio y desvarío", concluyó.