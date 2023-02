Ill Quentin y su sentencia sobre aquellos albores del trap, cuando "todos querían ser calle"

El rapero Ill Quentin señala que en los albores del trap "todos querían ser calle" pero destacó que "cuando vas creciendo empezás a darte cuenta que querés ser una mejor persona", al reflexionar sobre aquel sistema de validación que regía en los comienzos de la escena.

"Yo crecí en este nuevo movimiento contracultural en el que todos querían ser calle y todos querían hablar de las putas, las armas, las drogas y no sé qué. Y viendo el discurso de cada uno o cómo se mueve cada persona podés saber qué tanto de eso es real y qué tanto no", explicó.

Y agregó: "A mí siempre alguien me va a decir que soy un falso, que estoy diciendo mentiras, pero creo que solamente yo y los que me conocen sabemos cuánto me cagué de hambre o cuanto tuve que vender para tener un mango o cuantos amigos míos se murieron".

Su enfoque está puesto en contarlo como "un personaje que está teñido" tanto de su "realidad" como de su "manera de ser", y en esa traducción es que pudo "salvar" su vida, al aprovechar la creación como un pasaje más de autoconocimiento.

"Me termina salvando la vida porque me ayuda a terminar de entender cómo es que yo me pude alejar de todo eso malo de lo que mi vida había estado teñida y, a la vez, expresarlo de una manera que lo aleja de mi persona y de mi realidad actual", explicó.

"En un momento, cuando sos chico, hacés cosas malas sin pensar en el peso que va a tener eso, pero cuando vas creciendo empezás a darte cuenta que querés ser una mejor persona: cambiar o no sólo depende de la fuerza de voluntad de cada uno y de la posibilidad que tengas de mirar para adentro. Hay gente que no puede cambiar y no se lo critico, pero es la que peor la termina pasando y más termina lastimando a su círculo", concluyó.

Con información de Télam