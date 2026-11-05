Tomás Dente increpó a un kirchnerista en la calle y quedó todo grabado: "Estás comunicando violencia"

Tomás Dente quedó envuelto en una nueva polémica después de protagonizar una discusión con un vecino en el barrio porteño de Villa Urquiza. El periodista se encontró con un hombre que llevaba puesta una remera con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y decidió increparlo por su vestimenta, e un episodio que quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.

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La secuencia ocurrió cuando Dente había salido a hacer las compras a un supermercado de la zona. En las imágenes, difundidas por Bardeo News, se lo escucha cuestionar al hombre por llevar esa prenda y exigirle que dejara de utilizarla. “No te pongas más esa remera, estás comunicando violencia”, le recriminó el conductor, en un intercambio que continuó en la vía pública, en las inmediaciones de la intersección de las avenidas De los Incas y Triunvirato.

Pero el enfrentamiento no terminó con ese primer reproche. Según se escucha en otro tramo de la grabación, Dente profundizó sus cuestionamientos y vinculó la imagen de la exmandataria con la situación económica del país: “La plata que falta en el país la tiene esa mujer, que vos estás defendiendo. La de los jubilados, discapacitados…”, lanzó, mientras el vecino intentaba responderle. Finalmente, el periodista cerró la discusión con otra frase contundente: “Por favor, dejate de hinchar”.

La enorme repercusión en redes sociales

El fragmento alcanzó rápidamente centenas de comentarios; "likes" y reposteos, con una enorme cantidad de usuarios condenando la actitud adoptada por el conductor. De entre las réplicas, estuvo la de Manu Joven, quien señaló: "Yo no me pondría una remera de CFK ni a punta de pistola, ¿pero vos estás increpando a un tipo de la nada por eso? ¿Es real? ¿Y lo acusas de incitar a la violencia? ¿Y la libertad y coso? ¿Qué pasó?".

Una de las respuestas al video de Tomás Dente.

Lo mencionado no hizo más que acentuar las críticas que recibió el trabajador de prensa en los últimos días, quien venía recibiendo muchas tras su tuit contra Lali; María Becerra y Emilia Mernes por posicionarse sobre el ataque a las mujeres trans en Palermo.