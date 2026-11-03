El repudiable posteo de Tomás Dente contra Lali, María Becerra y Emilia Mernes tras el ataque a mujeres trans: "Hay distintas..."

El ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo generó una ola de repudios y abrió una discusión en las redes sociales. Entre las figuras que se pronunciaron estuvieron Lali Espósito, María Becerra y Emilia Mernes, quienes utilizaron sus historias de Instagram para condenar las agresiones. Sin embargo, sus mensajes también despertaron una reacción de Tomás Dente, que de manera insólita salió a cuestionarlas públicamente.

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"Queridas Lali, María Becerra y Emilia Mernes, hay distintas formas de violencia. Y todas son repudiables, no solo algunas", escribió el periodista en X. Junto a su publicación, compartió capturas de otros episodios, entre ellos la Tragedia de Once y los asesinatos de Ángel López y Lucio Dupuy, en una aparente crítica a las artistas por no haberse pronunciado sobre esos casos.

El posteo de Tomás Dente contra Lali, María Becerra y Emilia Mernes.

El planteo de Dente generó un enorme repudio, al reclamarle a tres artistas que se expresen sobre cada episodio de violencia para que sus condenas sean consideradas legítimas. Su mensaje, además, llegó en medio de la conmoción por un ataque que tuvo características particularmente graves: un grupo de entre 50 y 60 jóvenes habría organizado una salida para perseguir y agredir a mujeres trans que trabajaban en los Bosques de Palermo.

Según reconstruyeron distintos medios a partir de testimonios de las víctimas, los agresores utilizaron bicicletas para desplazarse por la zona y las atacaron con palos, piedras, conos de tránsito y otros objetos. Lo más alarmante es que registraron las agresiones y difundieron los videos en redes sociales bajo consignas como "A correr a los trabas", acompañadas de burlas. Al menos seis mujeres presentaron lesiones y una de ellas habría perdido una oreja.

Qué dijeron Lali, María Becerra y Emilia sobre el ataque

La primera en manifestarse fue Lali Espósito, quien también cuestionó la cobertura mediática del episodio a comparación de la atención que habían recibido detalles nimios de su casamiento con Pedro Rosemblat. "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle... Total normalidad y silencio", escribió.

María Becerra, por su parte, expresó: "Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho". También reclamó visibilización y acompañamiento: "Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días". La cantante agregó que el compromiso con esa lucha "también tiene que ser de las personas heterosexuales, de las personas cis, de toda la sociedad".

Emilia Mernes también se sumó al repudio con un mensaje contundente: "No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total".