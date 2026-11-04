Thiago Medina reveló el accidente que sufrió mientras estaba con sus hijas: "Cuando las bajé del auto..."

Thiago Medina contó un susto que tuvo mientras estaba al cuidado de sus dos hijas. El ex Gran Hermano compartió un video en el que explicó qué le pasó al volver de una merienda con las nenas, haciéndolo con humor y pidiendo consejos a sus seguidores.

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Según relató, todo ocurrió cuando regresó de merendar con sus hijas y las bajó del auto. “Acá recién llego de merendar con las nenas y cuando las bajé del auto se me salió el hombro de lugar”, dijo en un video, en un día a pura luz de sol.

Thiago Medina sufrió un accidente cuando bajaba a sus hijas del auto.

Después de acomodarse el hombro, el problema se repitió. Se le volvió a salir cuando levantó a una de sus hijas, y él se quedó sin saber qué hacer. “¿Ustedes qué hubiesen hecho? ¿Se lo hubiesen acomodado? Encima estoy solo con las dos”, les preguntó a sus seguidores.

Una lesión que ya venía de antes

El episodio se suma a otro que había contado días atrás. Practicando boxeo, a Thiago se le salió el hombro de lugar y mostró su brazo inmovilizado. “A veces el deporte te pone a prueba de la manera menos esperada. Empecé haciendo sparring y terminé con el hombro fuera de lugar”, dijo.

Lejos de preocupar, el joven de La Matanza llevó tranquilidad. “Son cosas que pasan pero las ganas de seguir creciendo siguen intactas. Esto también es parte del camino”, sostuvo, y aclaró que “está todo más que bien, no es nada de riesgo”. Un hombro que ya sufrió una luxación puede volver a dislocarse, y él decidió contarlo.

Un momento distinto

Hace pocos días, Thiago había compartido una reflexión muy distinta al volver al hospital de Moreno donde estuvo casi un mes internado por su accidente en moto de septiembre de 2025. “Ya se cumplió un año de uno de los momentos más difíciles de mi vida”, escribió, y agradeció poder ver crecer a sus hijas.