Baby Etchecopar protagonizó un momento tenso en plena transmisión de su programa de Radio Rivadavia. Todo empezó con algo tan simple como un café, pero terminó con un reclamo al aire que dejó a todos en silencio. El motivo, según contó él mismo, estaba en el estudio hacía rato.

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Un café al estudio

Durante el programa, una moza del bar que está al lado de la radio le llevó un café al conductor. Baby aprovechó para hacerle una consulta que traía hace días. “Che, ¿te contaron lo de las sillas? Hay que guardarlas cuando llueve”, le dijo.

Baby Etchecopar se enojó al aire.

“Yo no me encargo”

La chica se desligó de la decisión y le explicó que no se encargaba de eso. Esa respuesta fue la que hizo que Baby levantara el tono, aunque no contra ella "Ustedes no están a cargo, pero los que toman café de ustedes toman café en esas sillas. El dueño del bar es un pelotudo. Esas sillas no son del bar, son de la radio”, lanzó el conductor al aire. Y le dejó un mensaje para el responsable: “Decile al dueño que venga a hablar conmigo, vos no tenés nada que ver”.

Baby explicó por qué se enojó. “Hay que cuidar esas sillas que son las únicas que tenemos”, sostuvo. Y siguió con una queja que, según contó, venía de antes. “Me da bronca cuando no se cuidan las herramientas de trabajo. Laburamos todos los días. Yo tenía que traer a gente a hablar de la radio y se le caía el culo por la silla rota”, dijo. Con esa frase dejó claro que el enojo era por el cuidado del estudio y no por la moza.

Un reclamo por las sillas

Entre un café, una silla rota y un dueño que tendrá que dar explicaciones, el episodio quedó como una de las anécdotas del programa. Habrá que ver si el bar de al lado entiende el mensaje y guarda las sillas cuando llueva. Mientras tanto, Baby se aseguró de que, esta vez, nadie diga que no le avisaron.