Tensión en Telefe: le robaron a un movilero mientras salía al aire

Un tenso momento se vivió este viernes en la pantalla de Telefe durante la emisión de El Noticiero de la Gente, cuando el periodista y meteorólogo Daniel Roggiano fue interceptado por una mujer mientras realizaba un móvil en la localidad de San Martín, en pleno vivo.

El tenso cruce que se viviói

Mientras el cronista intentaba llevar adelante su segmento habitual en la vía pública, una transeúnte se interpuso frente a cámara y comenzó a increparlo a los gritos: "¡Ensobrado! ¡Acá estamos San Martín con esta gente ensobrada de Telefe!". La situación escaló rápidamente cuando la mujer le arrebató de las manos los carteles que Roggiano tenía preparados para interactuar con los vecinos durante el móvil.

La delincuente agredió al periodista.

"¡Me acaba de robar los certificados!"

Sorprendido por la reacción, el periodista no dudó en manifestar lo ocurrido al aire: "¡Me robó los certificados! ¡Me acaba de robar los certificados!". Pese al exabrupto, Roggiano intentó mantener la calma y continuar con su trabajo, acercándose a otras personas que se encontraban en la plaza: "¿Todo bien? ¿Cómo te trata el fin de semana?".

El corte desde el estudio

Ante la tensión que generó la escena, desde el piso decidieron cortar momentáneamente el enlace con la calle. Germán Paoloski tomó la palabra para respaldar a su compañero y repudiar lo sucedido: "En un rato volvemos, porque lo que no puede pasar es la violencia, ¿no?". El conductor remarcó que, si bien existe la libertad de expresión, hay un límite que debe respetarse: "La señora puede pensar lo que quiera, incluso hasta puede decirlo. Pero Roggiano está trabajando".

Finalmente, para cerrar el tenso episodio y dar contexto sobre la actitud de la mujer, desde el estudio deslizaron un dato adicional sobre su estado al momento del cruce: "Había un poquito de alcohol en el medio".