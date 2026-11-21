Flor de la V dio una noticia en vivo que dejó descolocado a parte de su equipo. La conductora anunció en su programa de El Nueve que el ciclo tiene fecha de final y, mientras daba los detalles, se enteró de que uno de sus panelistas lo escuchaba por primera vez. El momento se volvió incómodo y quedó registrado en cámara.

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El anuncio

Flor confirmó al aire que Los Profesionales con Flor terminará el 31 de enero de 2027. Contó que recibió la noticia en una reunión con las autoridades del canal. "Me junté con la gente del canal y me dijeron que el 31 de enero terminan Los Profesionales. Es una triste noticia para todos nosotros", expresó.

El Nueve deicdió levantar Los Profesionales de Siempre.

Su futuro en el canal

La conductora aclaró que su vínculo con El Nueve sigue más allá del final del ciclo. "Tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal. Tenía contrato en el horario de 13.30 a 15.30", explicó.

La reacción de sus panelistas

El momento más incómodo llegó cuando Damián Rojo tomó la palabra. "Me estoy enterando ahora", dijo el panelista, dejando claro que la noticia lo sorprendió en pleno programa. Flor también quedó descolocada al escucharlo. "Ah, pensé que ya sabían, que les habían dicho. Perdón", respondió. Con esas palabras, bajó el tono de la situación, que quedó como una anécdota de cámara abierta.

Cómo fue el recorrido del programa

Flor de la V debutó el 24 de marzo de 2025 en El Nueve con Los Profesionales de Siempre, el ciclo que años atrás había conducido Viviana Canosa. En el estreno alcanzó un pico de 2,5 puntos de rating. Según anunció, el programa terminará después de poco más de un año y diez meses al aire.

Muchos cambios de panel

A lo largo de su historia, el ciclo tuvo varios cambios de panelistas, con salidas de nombres como Enzo Aguilar, Estefi Berardi, Leo Arias, Alejandro Castelo y Débora D'Amato. En la etapa más reciente se sumaron Fede Flowers, Damián Rojo, Andrea Taboada y Naiara Vecchio.

Lo que viene

Con la fecha de despedida confirmada, queda por definirse qué pasará con el equipo y qué lugar tendrá Flor en el canal. Por ahora, lo único seguro es que, en la tele en vivo, a veces el anuncio llega antes que el aviso. Y que, cuando eso pasa, lo mejor es pedir perdón al aire y seguir.