La industria del entretenimiento está de luto por la muerte de una joven actriz de apenas 23 años. La noticia fue confirmada por la agencia que la representaba, a través de sus redes sociales, y generó una ola de mensajes de cariño. Por ahora, no se conocen las causas del fallecimiento.

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Quién era

Se trata de Noa Nakada, actriz japonesa reconocida por su participación en la película “Mi padre” y en series como “Ultraman Teo” y “Diario de una mujer de montaña 3”. En su corta carrera, había logrado un lugar en producciones muy queridas por el público.

Noa Nakada falleció a los 23 años.

El comunicado de su agencia

La agencia Toho Geino Co., Ltd confirmó la noticia con un comunicado. “Nos permitimos informarles con profunda tristeza que nuestra actriz afiliada, Noa Nakada, ha fallecido recientemente”, escribieron. No brindaron más detalles.

Un adiós privado

La agencia también informó que, por expreso deseo de su familia, el velatorio y el funeral fueron estrictamente privados, con la presencia de familiares y allegados. Además, expresó “la más sincera gratitud” por el afecto que recibió en vida y agradeció a quienes colaboraron con ella y la cuidaron.

Sus redes

En sus redes sociales, Nakada compartía adelantos de “Ultraman Teo”, uno de sus papeles más recientes. Su último posteo fue del 6 de noviembre; después, la agencia utilizó ese mismo canal para anunciar su muerte.

Su último trabajo

En “Ultraman Teo”, serie que conmemora el 60 aniversario de la saga, interpretaba a Izumi Kanna, estudiante de Ciencias Animales Aplicadas y miembro del Club de Astronomía. Al anunciarse su papel, escribió: “Me siento honrada de haber formado parte de esta larga historia en un mundo que siempre he admirado”.

Sus palabras

También habló de lo que significó la experiencia. “Esta historia me enseñó que está bien tener diferentes fortalezas y debilidades. ¡Espero que los sentimientos valientes y bondadosos de Theo lleguen a mucha gente!”, expresó.