El mundo del entretenimiento está de luto. El actor nigeriano Olu Jacobs, una de las figuras más reconocidas de la industria cinematográfica del país, murió a los 84 años. La noticia fue confirmada por su esposa, la también actriz Joke Silva, quien pidió privacidad para la familia durante el duelo. Jacobs desarrolló una carrera de más de cinco décadas entre el teatro, la televisión y el cine.

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Jacobs nació el 11 de julio de 1942 y se formó en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres. Luego comenzó una trayectoria que incluyó participaciones en producciones de televisión británicas y películas internacionales. Con el crecimiento de la industria cinematográfica nigeriana, conocida como Nollywood, se convirtió en uno de sus intérpretes más respetados. Su presencia en pantalla y su versatilidad lo llevaron a participar en numerosas producciones del país.

Entre sus películas más destacadas se encuentran My Kingdom, Covert Operation y One Fine Day. A lo largo de su carrera recibió distintos reconocimientos, entre ellos el African Movie Academy Award a Mejor Actor Protagónico y homenajes por su trayectoria. En 2011, el Gobierno de Nigeria le otorgó la distinción nacional de Miembro de la Orden de la República Federal por su aporte a la industria cinematográfica.

El legado junto a Joke Silva

Jacobs y Joke Silva también tuvieron un papel importante en la formación de nuevos artistas. Ambos fundaron Lufodo Group y Lufodo Academy of Performing Arts, iniciativas vinculadas con la producción audiovisual y la capacitación de profesionales de las artes escénicas en Nigeria.

Tenía demencia: dolor por la muerte de un querido actor a los 84 años.

En los últimos años, Jacobs se había alejado de la exposición pública debido a problemas de salud. En 2021, Silva contó que su esposo había sido diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta al cerebro y que presenta características similares a las del Parkinson.