Tenía cáncer de páncreas: dolor por la muerte de una reconocida actriz a los 77 años

Una reconocida actriz de telenovelas murió el miércoles 4 de noviembre a los 77 años por un cáncer de páncreas avanzado.

María Alicia Delgado, reconocida actriz y comediante mexicana, murió el miércoles 4 de noviembre a los 77 años, en México, como consecuencia de un cáncer de páncreas que había avanzado y provocado metástasis en otros órganos. Según trascendió, la artista había mantenido su enfermedad en privado y decidió no someterse a ningún tratamiento médico.

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María Alicia Delgado murió el miércoles 4 de noviembre a los 77 años.

La noticia fue confirmada por Yodi Marcos, amiga de la actriz, quien contó que padecía cáncer de páncreas y que la enfermedad había avanzado hacia el hígado, los riñones y el estómago: “La atacó el cáncer, no quiso ella decir nada, porque siempre fue muy reservada en sus cosas”.

Además, contó que la actriz rechazó las quimioterapias y otros procedimientos médicos: “Ella nunca quiso hacer quimios ni ningún tratamiento, ella era negativa a todas las medicinas, la única que llegaba a tomar era paracetamol”. Asimismo, aseguró que Delgado le había pedido que no permitiera que la reanimaran ni la intubaran si su estado de salud empeoraba.

Quién era María Alicia Delgado

María Alicia Delgado fue una actriz y comediante mexicana que desarrolló una extensa trayectoria en televisión, teatro, cine y doblaje. Antes de dedicarse de lleno a la actuación, tuvo distintos trabajos y también se adentró en la radio, donde realizó tareas de locución, escribió guiones y participó en radionovelas.

Uno de sus primeros trabajos televisivos fue en El tesoro del saber, donde interpretó a Marilú entre 1984 y 1987. Más adelante se incorporó al programa ¡Anabel!, protagonizado por Anabel Ferreira, en el que interpretó distintos personajes y compartió escenas con Eugenio Derbez.

Su popularidad creció especialmente con el sketch Alz y Heimer, de Derbez en Cuando, donde interpretaba a Alz, una mujer mayor que protagonizaba situaciones cómicas junto a Heimer, el personaje de Derbez. También participó en XHDRBZ, Cero en conducta y Humor es... los Comediantes.