La actriz estadounidense Kimmarie Johnson, conocida por sus participaciones en Beverly Hills, 90210 y Dude, Where's My Car?, murió a los 50 años luego de sufrir una complicación cardíaca. La noticia fue confirmada por su sobrina, Rhonda Scott, quien brindó detalles sobre el episodio que derivó en su internación y posterior fallecimiento en un hospital de Los Ángeles.

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Según relató su sobrina a TMZ, Johnson sufrió un episodio cardíaco el 27 de octubre en su vivienda de Los Ángeles. Debido a la gravedad del cuadro, tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Cedars-Sinai, donde los médicos le diagnosticaron una afección vinculada a un aneurisma cardíaco.

La actriz murió pacíficamente el miércoles por la tarde, después de que su corazón dejara de latir, de acuerdo con el testimonio de su familiar.

La carrera de Kimmarie Johnson: sus trabajos en televisión y cine

Johnson comenzó su trayectoria como actriz en 1998, cuando consiguió un papel como Jane en un episodio de la reconocida serie Beverly Hills, 90210. Posteriormente, formó parte del elenco de V.I.P., la ficción protagonizada por Pamela Anderson.

Conmoción total: murió una reconocida actriz a los 50 años.

En 2000 llegó otro de sus trabajos más recordados: interpretó al personaje conocido como "Jumpsuit Chick" en la comedia Dude, Where's My Car?, que tuvo como protagonistas a Ashton Kutcher y Jennifer Garner. A lo largo de su carrera también participó en distintas producciones cinematográficas independientes y de cine de autor, entre ellas Break A Leg, Gang Warz, Spanish Fly, Shadow Fury y The Summer of Massacre.