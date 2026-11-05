El actor y productor estadounidense Charles Porter murió a los 47 años, luego de atravesar una larga lucha contra un cáncer. Reconocido por sus participaciones en series como The Parkers y Without a Trace, también protagonizó una película sobre una figura histórica de NASCAR y produjo distintos proyectos cinematográficos. La noticia fue confirmada por su esposa, Candice Tab-Porter, a través de las redes sociales.

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La muerte de Charles Porter ocurrió el lunes en su casa de Calabasas, California. Según informó The Hollywood Reporter, el actor padecía un linfoma de Hodgkin y llevaba 17 años y medio enfrentando la enfermedad.

Su esposa, Candice Tab-Porter, comunicó la noticia el miércoles mediante una publicación en Instagram, en la que recordó los 18 años que compartieron juntos. "Con el corazón muy apesadumbrado quería compartir el fallecimiento de mi esposo, Charles Frederick Porter. Me siento honrada de haber estado a su lado durante los increíbles 18 años que vivimos juntos y realmente creo que Dios nos unió por una razón", escribió.

En el mismo mensaje, destacó las enseñanzas que le dejó su pareja y la manera en que enfrentó su enfermedad. "Charles me enseñó a estar presente, vivir el momento y disfrutar de toda la belleza que la vida tenía para ofrecer", expresó.

Tenía cáncer: murió un reconocido actor a los 47 años.

La carrera de Charles Porter en la actuación

Su debut en la pantalla llegó en 2003, con una participación en la comedia The Parkers. Posteriormente apareció en más de 20 producciones, entre ellas House, Without a Trace y Bones. También interpretó al piloto Wendell Scott en la película original de ESPN Wendell Scott: A Race Story (2011), sobre el primer piloto afroamericano en ganar una carrera de la Copa NASCAR, en 1963.