La televisión argentina recibió una triste noticia: murió Daniel Bifulco, el actor y humorista que se hizo conocido por formar parte de Los Jaimitos en VideoMatch. El artista tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su casa del barrio porteño de Villa Urquiza.

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La noticia fue confirmada por su amigo y colega Alfredo Silva, quien relató las circunstancias en las que lo hallaron. En tanto, las primeras versiones sobre la causa de su muerte todavía esperan una confirmación oficial.

Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco

En diálogo con TN Show, Silva contó que fue la madre del humorista quien lo encontró en su domicilio. "La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo", expresó.

Sobre la causa del fallecimiento, el comediante señaló que hasta el momento "figura como paro cardíaco". Por su parte, Ciudad Magazine informó que, según las primeras versiones, Bifulco habría sufrido un infarto, aunque no había una confirmación oficial.

Según informó TN, se sospecha que podría tratarse de una muerte natural, pero habrá que esperar el resultado de la autopsia para conocer más detalles.

La historia que Daniel Bifulco compartió sobre el nacimiento de Los Jaimitos

Bifulco integró el recordado trío humorístico junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. Años después, contó que el comienzo de aquel proyecto coincidió con uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su hija Luciana. "No me voy a olvidar nunca de cómo nacieron Los Jaimitos porque fue el 5 de abril del 2001, el día que nació mi hija, el mismo día", recordó en una entrevista citada por Ciudad Magazine.

El actor explicó que sus compañeros lo ayudaron a grabar el material temprano para que pudiera llegar al hospital. "Me llevó la Traffic hasta el hospital, nació mi hija, Luciana, y ese mismo día me fui al programa", relató. También les agradeció a Peña y a Vagoneta por haberlo acompañado cuando la producción buscaba un reemplazo: "Mis amigos me hicieron la gamba y bueno, nacieron Los Jaimitos y nació mi hija".

Con sus personajes y su humor, Bifulco quedó ligado a una etapa recordada del programa conducido por Marcelo Tinelli. En los últimos años, los integrantes del trío habían vuelto a compartir contenidos en las redes sociales.