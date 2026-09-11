El mundo del espectáculo llora el fallecimiento de una reconocida figura. Mike McFarland, reconocido actor de doblaje de numerosas series de anime, murió a los 56 años después de luchar contra un cáncer cerebral. La noticia fue confirmada por su amiga y colega Brina Palencia, quien había organizado una campaña para ayudarlo durante sus problemas de salud.

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McFarland comenzó su carrera a fines de la década de 1990 y participó en algunas de las franquicias de anime más populares. Entre sus primeros trabajos se destacó su participación en Dragon Ball Z, donde puso su voz a distintos personajes, entre ellos el Maestro Roshi.

También trabajó en Fullmetal Alchemist, interpretando a Jean Havoc, y posteriormente consiguió uno de sus papeles más reconocidos: Buggy el Payaso, de One Piece. Desde 2007 y hasta su muerte, McFarland volvió a interpretar a Buggy en diferentes producciones vinculadas con la franquicia, tanto en películas como en series de televisión.

Su trayectoria también incluyó trabajos en One-Punch Man, Attack on Titan y Tokyo Ghoul, entre otros títulos reconocidos del anime.

Tenía cáncer: dolor por la muerte de un querido actor a los 56 años.

El cáncer cerebral que atravesó

En enero de 2025, McFarland tuvo que cancelar su participación en la Central Florida Comic Con debido a un problema de salud. Poco después, la actriz de doblaje Colleen Clinkenbeard reveló que se trataba de un tumor cerebral y que el actor había sido sometido a una cirugía. Meses más tarde se conoció que el tumor era un glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral.