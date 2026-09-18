El mundo del espectáculo está de luto. La actriz dominicana Elizabeth Ruiz murió este miércoles a los 48 años en su país natal, según informaron medios locales. Con una carrera de más de dos décadas en televisión, cine y teatro, Ruiz se convirtió en una figura reconocida del espectáculo dominicano, especialmente por interpretar a Sobeida en la saga cinematográfica Lotoman.

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Ruiz alcanzó especial popularidad por su participación en las tres películas de la franquicia: Lotoman (2011), Lotoman 2.0 (2012) y Lotoman 003 (2014). El personaje de Sobeida quedó entre los trabajos más recordados de su carrera y contribuyó a consolidar su lugar dentro del cine de República Dominicana.

Además de su trabajo como actriz, Ruiz desarrolló una extensa trayectoria en televisión y también se desempeñó como conductora. Su carrera artística se extendió durante más de 20 años y la llevó a participar en distintos proyectos de la industria audiovisual de su país. Según informaron medios dominicanos, entre ellos Diario Libre, la actriz atravesó durante un tiempo una delicada situación de salud mientras enfrentaba un cáncer.

Tenía cáncer: dolor por la muerte de una querida actriz a los 48 años.

Las despedidas a Elizabeth Ruiz

Tras conocerse su muerte, distintas figuras del espectáculo y los medios dominicanos expresaron su pesar y recordaron tanto su trabajo como su faceta personal. El comunicador dominicano Bolívar Valera destacó la carrera de Ruiz y recordó que detrás de sus personajes había también una madre, esposa y compañera muy querida. "Hoy despedimos con mucha tristeza a Elizabeth Ruiz. Para muchos fue Sobeida, la inolvidable Lotomán", escribió en Instagram. También envió sus condolencias a sus hijos, Miranda y Andrés Alfonso, a su esposo Francisco Javier y al resto de sus familiares y compañeros del ámbito artístico.

La actriz y ex participante de La casa de los famosos Yameyry Infante también la despidió públicamente. "Luchaste una batalla muy dura, y aunque hoy nos toca despedirte, quedan tu recuerdo, tu talento y todos esos momentos que compartimos", expresó.