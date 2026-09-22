Tenía 85 años: dolor por la muerte de un famoso actor de cine y televisión.

Dolor en el mundo del cine. James Sloyan, reconocido actor estadounidense de reparto con una extensa trayectoria en cine y televisión, murió a los 85 años. El intérprete falleció el 22 de julio en su casa de Sherman Oaks, California, según confirmó su familia.

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Uno de los trabajos más recordados de Sloyan fue en The Sting, la película de George Roy Hill estrenada en 1973 y ganadora del Oscar a Mejor Película. Allí interpretó a Mottola, un operador de apuestas que trabajaba para el mafioso Doyle Lonnegan, personaje interpretado por Robert Shaw. Su personaje queda involucrado en la estafa conocida como “pigeon drop”, una maniobra utilizada por los protagonistas Johnny Hooker y Luther Coleman, interpretados por Robert Redford y Robert Earl Jones.

Sloyan también formó parte de Xanadu, el musical fantástico de 1980 protagonizado por Olivia Newton-John. En esa producción interpretó a Simpson, el jefe de Sonny Malone, el artista encarnado por Michael Beck.

Sus trabajos en televisión

El actor tuvo una relación particularmente extensa con Star Trek. Durante la década de 1990 apareció en cinco episodios de distintas series de la franquicia y encarnó a personajes pertenecientes a cuatro especies diferentes. Participó en The Next Generation, Deep Space Nine y Voyager.

Tenía 85 años: dolor por la muerte de un famoso actor de cine y televisión.

También tuvo una extensa carrera televisiva, con apariciones en producciones como Wonder Woman, Lou Grant, Falcon Crest, Knots Landing, Cagney & Lacey, Moonlighting, Murder, She Wrote, Quantum Leap, The X-Files y NYPD Blue. En 1983 consiguió uno de sus papeles regulares al interpretar al esposo del personaje de Madeline Kahn en una sitcom de ABC que permaneció una temporada al aire.