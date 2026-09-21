Dolor: murió un reconocido actor a los 77 años

Conmoción en el mundo de la actuación. Gerrit Graham, actor, guionista y compositor estadounidense, murió el martes a los 77 años en Rhinebeck, Nueva York. El artista, reconocido por sus trabajos en cine y televisión, también desarrolló una carrera como escritor y músico.

{{{htmlAmp}}}

Graham comenzó su carrera cinematográfica trabajando junto a Robert De Niro en las primeras películas de Brian De Palma, "Hi, Mom!" y "Greetings". Con el paso de los años, participó en títulos como "Demon Seed", "Pretty Baby", "Child’s Play 2" y "National Lampoon’s Class Reunion".

Uno de sus papeles más recordados fue el de Beef en "Phantom of the Paradise", la película de De Palma estrenada en 1974. En el film interpretó a un extravagante cantante de glam rock que protagoniza algunas de las escenas más particulares de la historia. También trabajó bajo las órdenes de Robert Zemeckis en "Used Cars", donde interpretó a un vendedor de autos usados de personalidad poco confiable.

Su capacidad para realizar imitaciones y adoptar distintos acentos le permitió además conseguir numerosos papeles televisivos. Apareció en series como "Seinfeld", "Laverne & Shirley" y "The Wonder Years", además de formar parte de "Star Trek: Deep Space Nine" y "Star Trek: Voyager".

El mundo del espectáculo llora la muerte de un entrañable actor.

También fue guionista y compositor

Más allá de la actuación, Graham desarrolló una carrera detrás de cámara. Participó como guionista en proyectos vinculados con películas animadas de Disney como "The Little Mermaid" y "Oliver & Company", además de escribir episodios de "The Twilight Zone". Junto a su hermano Sam y Chris Hubbell, trabajó en la adaptación de Disney de "The Prince and the Pauper".