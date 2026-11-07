Tenía 56 años: dolor en el espectáculo por la muerte de uno de los actores más queridos de "Señorita maestra"

La Asociación Argentina de Actores y Actrices despidió a una figura recordada de "Señorita maestra".

La noticia de la muerte de Gabriel González Abat entristeció al ambiente artístico argentino. El actor, recordado por haber interpretado a Canuto en "Señorita maestra", falleció el 6 de noviembre, a los 56 años.

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El artista había comenzado su carrera cuando era niño y, con el paso del tiempo, formó parte de numerosas producciones de la televisión, el cine y el teatro. La Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó su fallecimiento y compartió un mensaje para acompañar a sus seres queridos.

"Despedimos con profundo pesar al actor Gabriel González Abat, quien desarrolló su trayectoria en televisión, cine y teatro. Inició su carrera durante la infancia y fue especialmente recordado por su interpretación de Canuto en Señorita maestra", expresó la entidad.

Y agregó: "Compartimos el pesar de su familia y de quienes lo acompañaron a lo largo de su vida".

La trayectoria de Gabriel González Abat

Nacido el 4 de febrero de 1970, Gabriel comenzó a trabajar desde muy chico bajo el nombre artístico de Gabriel González. Su llegada a "Señorita maestra" se produjo después de que la directora María Herminia Avellaneda lo eligiera entre miles de niños para integrar el elenco.

Su interpretación de Canuto se convirtió en uno de los papeles más recordados de su carrera. Tras aquella experiencia, Avellaneda volvió a convocarlo para participar en unitarios y otras producciones televisivas.

En 1988 también tuvo un papel destacado en "Sin marido", la telenovela de Alberto Migré protagonizada por Patricia Palmer y Gustavo Garzón. Allí interpretó a Federico Noriega, un joven con discapacidad motriz. A partir de ese trabajo incorporó el apellido materno y comenzó a presentarse como Gabriel González Abat.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices despidió a una figura recordada de "Señorita maestra".

A lo largo de su recorrido, participó en ciclos como "Pelito", "Mesa de noticias", "Corazón de tiza", "Socorro, quinto año" y "Pelear por la vida". En cine, formó parte de películas como "Los chicos de la guerra", "Mingo y Aníbal contra los fantasmas" y "La historia oficial".

También trabajó sobre las tablas en "Flores blancas para Telma", una obra de Leonardo Abremón dedicada a la actriz Thelma Stefani. Su carrera atravesó distintos escenarios y formatos, aunque para muchos espectadores su nombre permanecerá ligado al recuerdo de aquel alumno de "Señorita maestra".