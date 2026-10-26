Tenía 46 años: dolor por la muerte de una de las voces más queridas de los dibujos animados

Tenía 46 años: falleció una de las voces más queridas de los dibujos animados

El mundo de la animación atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Eric Bauza, el reconocido actor de doblaje que se convirtió en una de las voces modernas de Bugs Bunny y el Pato Lucas. El artista canadiense tenía 46 años y falleció de manera repentina el domingo 25 de octubre en su residencia del condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

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La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del intérprete. “Eric Bauza, actor de doblaje ganador del premio Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, falleció repentinamente. Pronto daremos más detalles”, expresaron sus allegados.

Según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, la causa de muerte fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva. La noticia generó repercusiones entre colegas y referentes de la industria, que destacaron el talento del actor y su aporte a algunas de las producciones animadas más populares de las últimas décadas.

Tenía 46 años: falleció una de las voces más queridas de los dibujos animados.

Eric Bauza, una voz detrás de personajes inolvidables

Nacido el 7 de diciembre de 1979 en Toronto, Canadá, Bauza desarrolló una extensa trayectoria en cine y televisión. A lo largo de su carrera acumuló más de 400 créditos como actor de voz y trabajó durante aproximadamente 15 años con Warner Bros. Animation, donde contribuyó a mantener vivo el legado de los clásicos Looney Tunes.

Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, interpretó a personajes como Piolín, el Cerdito Porky, el Correcaminos, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio y Marvin el Marciano. Su trabajo también llegó al cine con producciones como Space Jam: Una nueva era y Coyote vs. Acme, estrenada en 2026.

Su talento trascendió los dibujos animados de Warner Bros. También participó en películas como Super Mario Bros: La película y en numerosas series animadas y videojuegos, consolidándose como uno de los profesionales más prolíficos de su especialidad.

Por todo lo mencionado y más, Bauza recibió tres premios Emmy infantiles y familiares por sus interpretaciones en Looney Tunes Cartoons, Bugs Bunny Builders y Teen Titans Go!. Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Television Group, lo recordó como “un talento vocal único que llevó alegría y risas a millones de personas en todo el mundo”.