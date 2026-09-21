Tenía 27 años: conmoción por la muerte del hijo de una famosa modelo

El hijo mayor de una supermodelo de los noventa falleció el pasado domingo durante su estadía en un centro de rehabilitación.

El hijo de la modelo Cindy Crawford, Presley Gerber, falleció el pasado domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación. La noticia fue confirmada por la pareja del joven, Allie Jenkins, a través de un correo electrónico destinado a la Revista People y CNN. Por otra parte, aseguró que la familia pidió privacidad en este momento que describió como “muy doloroso”.

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Asimismo, estuvo circulando una información en los medios locales sobre su estadía en un centro de rehabilitación ubicado en Beverley Hills. En ese marco, durante el 2025, Presley aseguró que iba a tomarse un descanso para preservar el cuidado de su salud mental y que pronto volvería a las redes y al mundo del modelaje.

Además, realizó varios videos hablando sobre su tratamiento y concientizando sobre la importancia del cuidado de la salud mental. Por otra parte, también expuso varios medicamentos que utilizaba para mantener el progreso. A pesar de estos datos, los registros médicos del condado de Los Ángeles aún no trascienden la causa oficial de su fallecimiento.

Quién era Presley Gerber

Presley Gerber nació el 2 de julio de 1999 en California, Estados Unidos. Es el hijo mayor de la supermodelo de los noventa Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, y hermano de la también modelo Kaia Gerber. Al crecer en un entorno muy ligado a las pasarelas, el arte y el entretenimiento, desarrolló desde temprana edad un fuerte vínculo con el circuito de la moda internacional.

Presley Gerber comenzó de manera formal en el mundo del modelaje a los 15 años al firmar con la agencia IMG Models.

Su carrera profesional en el modelaje comenzó de manera formal a los 15 años al firmar con la agencia IMG Models, y a los 16 hizo su debut oficial sobre la pasarela en un desfile de Moschino en Los Ángeles. A partir de ese entonces, trabajó con reconocidas firmas globales como Burberry, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Calvin Klein, además de protagonizar un recordado comercial de Pepsi para la Super Bowl en 2018 junto a su madre.