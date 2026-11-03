Telefe tomó una fuerte decisión: el canal definió qué programa ocupará el lugar de Popstars

Telefe se prepara para mover fichas en su programación y ya tiene todo listo para la nueva etapa. Con el final de Popstars, el reality conducido por Nico Vázquez que se despide este martes 3 de noviembre, el canal de las pelotas reorganizó su grilla y definió cuál será la apuesta para cubrir el hueco que deja el formato musical.

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El reemplazo elegido

La decisión recayó en Pasapalabra, que desde el miércoles 4 de noviembre empezará a emitirse también durante la semana. Hasta ahora, el entretenido juego de preguntas y palabras ocupaba la pantalla solo de viernes a domingo, por lo que su desembarco en los días hábiles marca un cambio importante para la emisora.

Pasapalabra ocupará el lugar de Popstars.

De lunes a jueves, el prime time arrancará a las 20 con Telefe Noticias, mientras que Pasapalabra saldrá al aire a las 21:30. Luego, a las 22:15, llegará MasterChef Celebrity, que conservará su horario habitual y seguirá siendo uno de los pilares de la noche.

Cómo queda el fin de semana

Los viernes, después del noticiero, será el turno de MasterChef Junior a las 21:30, seguido de Pasapalabra a las 22:45. El cierre de la jornada quedará en manos de Staff, que comenzará a las 23:45.

Los sábados, la tarde arrancará a las 18:30 con Muro Infernal y continuará a las 20 con Pasapalabra. A las 21:30 llegará PH: Podemos Hablar, y la noche terminará con Tierras a las 23:45.

En tanto, los domingos se repetirá la fórmula con algunos ajustes de horario. Muro Infernal irá a las 18:45, Pasapalabra a las 20:15 y MasterChef Celebrity a las 22:15, mientras que Juego Chino completará la grilla desde las 23:45.

La recta final de Popstars

Antes de despedirse, el reality vivió una de sus noches más emotivas. El lunes 2 de noviembre, en el anteúltimo programa, las participantes debieron subir al escenario acompañadas por un ser querido, y algunas eligieron a sus novios, mientras que otras se presentaron junto a amigas o familiares.

Popstars entró en su etapa final.

Popstars se prepara para bajar el telón con una noche a pura emoción y dejarle la posta a un clásico de la pantalla. Los fanáticos del reality tendrán que secarse las lágrimas rápido, porque desde el miércoles la noche de Telefe se juega con palabras.