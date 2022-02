Víctor Hugo Morales debuta como dramaturgo con "Reproches" en El Picadero

El periodista y relator de fútbol Víctor Hugo Morales debutará este jueves como dramaturgo en el Teatro El Picadero con "Reproches", una comedia de su autoría que recorre los celos, la mentira y las contradicciones en una relación de pareja.

"Se trata sobre el poder demoledor de la inseguridad y los celos", explicó a Télam Morales sobre la pieza que mostrará a sus dos protagonistas luchando por ubicarse "entre el amor romántico y los nuevos paradigmas".

La obra que el relator icónico y autor de decenas de libros periodísticos, comenzó a escribir esta pieza durante el aislamiento más estricto de la pandemia, vio por primera vez la luz "El reproche" en formato de radioteatro una vez que se recuperó de una extensa internación por coronavirus.

En ese momento, protagonizado por las voces de Cecilia Roth, Divina Gloria y Marcelo Subiotto, con dirección de Marina Glezer, la pieza que formó parte del ciclo Radioteatros de la AM750 vuelve a estrenarse en una versión adaptada para teatro los jueves de febrero en El Picadero (Enrique Santos Discépolo 1.857).

Dirigida por Julieta Otero y encabezada por Malena Figo, Claudio Da Passano y Mayra Homar, la pieza se zambulle en la intimidad de un matrimonio feliz entre una escritora y un periodista. Una noche, mientras esperan a una amiga para cenar, reciben un regalo con una tarjeta portadora de un mensaje peligroso: las palabras allí escritas vuelven a poner sobre la mesa un tema sepultado para cimentar la paz del hogar.

Para pasar del estudio de grabación al tablado, "Reproches" cuenta con producción de Marina Glezer, escenografía de Ariel Vaccaro, vestuario de Ruth Fischerman y música de Mariano Otero.

Sobre esta experiencia que su autor definió como "una excepción recreativa" en su extensa carrera periodística y "un aprendizaje" lo ha hecho "muy feliz", Víctor Hugo dialogó con Télam:

- Télam: ¿Cómo fue el proceso de escritura en un formato desconocido hasta ese momento?

- Víctor Hugo Morales: Primero fue la conversación de una pareja con la intervención de una amiga de ambos, pero luego fui entrando en una especie de taller con Julieta. Me dijo: "¿estás dispuesto? Hay que trabajar porque aquí no hay teatro, solo palabras. Y tiene que pasar algo, buscar qué es lo que ocurre". Así que yo hacía los deberes, reescribía con ánimo de discípulo y según Julieta, al final, se convirtió en teatro.

- T: ¿Cómo imagina que la obra interpelará la actualidad de relaciones humanas y de pareja?

- - VHM: Me parece un tema extraordinario lo que sucede con los cambios culturales, me provoca mucha piedad el hombre sujeto a cambios que lo confunden. El feminismo, el ultra, el más módico y el antifeminismo de muchas mujeres; el sentido posesivo de las relaciones, me gusta eso. Me gusta estar entre mujeres, escucharlas, 30 ó 40 años menores y entonces hablan mucho más desenvueltas porque para ellas yo no estoy en target, no existo. Así hice mi libro de poemas: apelando a escuchar sus quejas, sus contradicciones, y así construí "El reproche".

Con información de Télam