Nueva temporada en el Colón de la versión escénica del radioteatro "La guerra de los mundos"

El Centro de Experimentación del Teatro Colón estrena una nueva temporada de la versión escénica del legendario radioteatro "La guerra de los mundos", que en 1938 emitió por CBS Columbia el actor y luego director Orson Welles, basado en la novela homónima de H.G. Wells y que creó conmoción social, cuando los oyentes tomaron por verdadera una historia ficticia.

Esta versión escénica, comisionada por CETC del Colón, estrenada originalmente en junio de 2019, tiene dirección de Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob, composición y dirección musical de Gabriel Chwojnik, y escenografía de Ariel Vaccaro.

La nueva temporada de "La guerra de los mundos" arranca el próximo jueves 15 y tendrá un total de ocho funciones, que se completan viernes 16, sábado 17, jueves 22, viernes 23, sábado 24, jueves 29 y viernes 30, siempre en septiembre, a las 20.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La guerra de los mundos" fue un episodio de radio de la serie dramática "The Mercury Theatre on the Air", dirigida y narrada por Orson Welles y se emitió en directo como un episodio de Halloween, a las 8 PM un domingo del 30 de octubre de 1938.

"¿Qué sucede si un texto pensado para prescindir de la imagen se escenifica? Al volver visible la atractiva maniobra que genera un radioteatro, ¿no se atenta contra la capacidad de ese relato sonoro de generar ilusión? ¿Podemos aspirar a que se produzca la magia cuando no hacemos otra cosa que mostrar el truco?", se preguntan los responsables de la puesta en la información que acompaña el anuncio de la nueva temporada.

Horacio Banega, Pablo Seijo y Agustín Mendilaharzu son los actores de esta versión, y los músicos en vivo son Gabriel Chwojnik, Fito Reynals y Gonzalo Pérez Terranova.

Con información de Télam