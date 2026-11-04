Sufrió una descompensación cardíaca: Nelson Castro y un momento inesperado en pleno vuelo a Roma para volver con el Papa.

Nelson Castro protagonizó una situación de emergencia durante el vuelo que lo llevaba a Roma, donde debió asistir a una pasajera que sufrió un grave episodio cardíaco. El periodista, que también es médico neurólogo, intervino para estabilizar a la mujer, que tenía un cuadro crítico y una presión arterial de apenas 60/30. Finalmente, la paciente pudo ser trasladada a un hospital.

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El episodio ocurrió durante una escala en Río de Janeiro, cuando la pasajera presentó un bloqueo cardíaco severo. La gravedad del cuadro fue tal que, de haber sucedido mientras el avión sobrevolaba el océano Atlántico, el comandante habría tenido que regresar a la ciudad brasileña para garantizar que recibiera asistencia médica.

"La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, explicó Castro al describir lo sucedido, según relató TN.

Ante la urgencia, el conductor de Telenoche utilizó sus conocimientos profesionales para intervenir y estabilizar a la mujer. "La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, relató.

Sufrió una descompensación cardíaca: Nelson Castro y un momento inesperado en pleno vuelo a Roma para volver con el Papa.

Por qué Nelson Castro viajaba a Roma

Castro se encontraba rumbo a Italia para formar parte de la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV durante su próxima gira por Uruguay, Argentina y Perú. El periodista integrará el grupo que viajará junto al Sumo Pontífice a bordo del avión papal. Sin embargo, durante el trayecto debió dejar momentáneamente de lado su tarea periodística para intervenir en una situación médica que puso en riesgo la vida de una pasajera.