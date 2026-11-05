Sufrió una complicación cardíaca: dolor por la muerte de una actriz a los 50 años

Una famosa actriz murió a los 50 años tras sufrir una grave complicación cardíaca que la mantuvo internada durante varios días en el hospital Cedars-Sinai.

Kimmarie Johnson, actriz que participó en la serie Beverly Hills 90210 y en la película Hey, ¿dónde está mi auto?, murió a los 50 años en Los Ángeles, Estados Unidos. La artista falleció el miércoles 4 de noviembre, luego de sufrir una grave complicación cardíaca que la mantuvo internada durante varios días en el hospital Cedars-Sinai.

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Según informó el medio de comunicación, TMZ, Rhonda Scott, sobrina de la actriz, contó que Johnson sufrió un episodio cardíaco el pasado 27 de octubre en su casa. Tras ser trasladada de urgencia al centro médico, los profesionales le diagnosticaron un aneurisma cardíaco.

La noticia generó tristeza entre quienes recordaban su trabajo en la televisión y el cine. Johnson había comenzado su carrera como actriz en 1998, con una participación en Beverly Hills 90210. También formó parte de la serie V.I.P., protagonizada por Pamela Anderson, y en 2000 apareció en la comedia Hey, ¿dónde está mi auto?, junto a Ashton Kutcher y Jennifer Garner.

Quién era la actriz americana Kimmarie Johnson

Kimmarie Johnson construyó una trayectoria profesional que combinó el modelaje, los concursos de belleza, la actuación y los emprendimientos vinculados con la estética. Nacida en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, se dio a conocer en el mundo de los certámenes y en 1993 obtuvo el título de Miss Pennsylvania USA, lo que le permitió representar a su estado en el concurso nacional Miss USA.

Kimmarie Johnson murió a los 50 años luego de sufrir un grave problema cardíaco.

En televisión, uno de sus trabajos más reconocidos fue su participación en la serie Beverly Hills, 90210, donde interpretó a Judy en una aparición de 1998. También tuvo participaciones en otras producciones, como V.I.P. y Wanda at Large. En cine, formó parte de películas como Dude, Where's My Car? (2000), protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott, Shadow Fury (2001), Spanish Fly (2002) y Gang Warz (2004).